23 periodistas de Bogotá califican como “regular” la gestión de Galán en la Alcaldía, según el sondeo anual de Manolito Salazar

El sondeo anual que dirige el reconocido periodista, Manolito Salazar, para que sus colegas que cubren los temas de Bogotá, califiquen la Administración Distrital y a los concejales que realizan la labor de control político en la capital del país.

El sondeo se hizo sobre un total de 50 periodistas, de los cuales 23 dieron una calificación de 3 sobre 5 al desempeño del alcalde, Carlos Fernando Galán. Los otros 28 le dieron entre 4 y 5 puntos.

El podium de los tres concejales mejor calificados lo consiguieron: Daniel Briceño, quien acaba de renunciar para aspirar a la Cámara de Representantes por Bogotá; el segundo lugar fue para Rolando González de Cambio Radical y el tercer lugar para el concejal de En Marcha, Juan David Quintero.

Los tres mejores funcionarios de la administración de Carlos Fernando Galán fueron: Orlando Molano, director del IDU; Lucia Bastidas, directora del DADEP y el tercer lugar fue para María Fernanda Ortíz, gerente de TransMilenio.

Para los periodistas que respondieron el sondeo, el debate de mayor importancia durante el año 2025 fue el realizado a la UAESP por la crisis en la recolección de basuras en Bogotá.

Descargue la encuesta completa:

Folleto Sondeo Periodistas Bogotá 2025 – Final Restaurado by director

Confidencial Noticias

[email protected]
