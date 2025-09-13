A la cárcel tres hombres en Bogotá por pintar grafitis alusivos a organizaciones criminales

En las últimas horas, la Policía Nacional, logró la captura de tres hombres y aprehensión de varios menores por los delitos de vandalismo y daño en bien ajeno.

Estos hechos se presentaron en el barrio La Flora, mientras los uniformados de las zonas de atención adelantaban labores de patrullaje fueron alertados por la ciudadanía sobre varias personas que se encontraban realizando grafitis alusivos a grupos subversivos en fachadas de viviendas y establecimientos de comercio.

De manera mediata se trasladaron al lugar de los hechos, lograron la captura en flagrancia y aprehensión de estas personas.

Asimismo, de acuerdo a las investigaciones se trataría de delincuencia común haciendose pasar por estos grupos delincuenciales.

Los capturados y menores aprehendidos fueron dejados a disposición de la autoridad competente.