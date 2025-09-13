Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

| Confidencial Noticias |

A la cárcel tres hombres en Bogotá por pintar grafitis alusivos a organizaciones criminales

En las últimas horas, la Policía Nacional, logró la captura de tres hombres y aprehensión de varios menores por los delitos de vandalismo y daño en bien ajeno.

Estos hechos se presentaron en el barrio La Flora, mientras los uniformados de las zonas de atención adelantaban labores de patrullaje fueron alertados por la ciudadanía sobre varias personas que se encontraban realizando grafitis alusivos a grupos subversivos en fachadas de viviendas y establecimientos de comercio.

De manera mediata se trasladaron al lugar de los hechos, lograron la captura en flagrancia y aprehensión de estas personas.

Nota recomendada: Maquinaria pesada cayó sobre un bus de TransMilenio

Asimismo, de acuerdo a las investigaciones se trataría de delincuencia común haciendose pasar por estos grupos delincuenciales.

Los capturados y menores aprehendidos fueron dejados a disposición de la autoridad competente.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Juan Carlos Florián defiende su nombramiento y afirma que no se reconoce ni como hombre ni como mujer

| Confidencial Noticias | ,
El ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián, defendió su nombramiento, luego de la polémica desatada por las tres demandas que estudia el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por quienes consideran que se estaría violando la ley de cuotas. “Creo…
Siga leyendo

Comisión de Acusaciones abre investigación a Gustavo Petro por injuria y calumnia

| Confidencial Noticias | ,
La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, abrió proceso penal contra el presidente Gustavo Petro, luego de denunciarlo por injuria y calumnia sobre la persona de Enrique Vargas Lleras. Vargas Lleras, el pasado 12 de…
Siga leyendo

Daños en TransMilenio y una persona herida es el saldo de los disturbios en la Universidad Nacional

| Confidencial Noticias | ,
Los disturbios que se presentaron en horas de la tarde del día 11 de septiembre en la Universidad Nacional en Bogotá derivaron no solo en el acostumbrado enfrentamiento entre encapuchados y uniformados de la Policía, sino además en la explosión de un…
Siga leyendo

Aumento de enfermedades respiratorias agudas en Colombia

| Confidencial Noticias | ,
Colombia atraviesa uno de los picos más intensos de infecciones respiratorias agudas (IRA) en los últimos años, con un incremento del 19,6 % en atenciones médicas y un 25,7 % en hospitalizaciones respecto al mismo periodo de 2024, según el más reciente…
Siga leyendo

¿Quién es el alto oficial del Ejército llamado a calificar servicios?

| Confidencial Noticias | ,
El mayor general del Ejército, Hernando Garzón Rey, fue llamado a calificar servicio por orden del presidente de la república, ante la sospecha de estar relacionado con el narcotráfico. La noticia levantó una polémica nacional porque el oficial asegura…
Siga leyendo