La Defensoría del Espacio Público reporta a la fecha el retiro de 500 pendones del mobiliario público de la ciudad, así como de andenes y vías vehiculares. Durante el año anterior, se organizaron 276 jornadas de desmonte de publicidad exterior visual en varias localidades de la ciudad, en los cuatro puntos cardinales.

La compleja situación de violación a las normas ambientales respecto al uso de publicidad se hace evidente en localidades como Santa Fe, Puente Aranda, Antonio Nariño y Rafael Uribe Uribe, siendo los puntos que concentraron la mayoría de los pendones recolectados por la Defensoría del Espacio Público.

También se han realizado jornadas de retiro de elementos que en ocasiones son fabricados en materiales pesados como metal, y fijados al mobiliario con abrazaderas, tornillos, cadenas y alambre.

Los defensores del espacio público se han encaminado en la tarea de hacer pedagogía a comerciantes y vendedores informales, para combatir las malas prácticas que afectan la movilidad segura de los ciudadanos y perturban el paisaje, informando que, en caso de reincidir en dicha práctica, habrá lugar a sanciones monetarias.

