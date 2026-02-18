Ir al contenido principal

La Defensoría del Espacio Público reporta a la fecha el retiro de 500 pendones del mobiliario público de la ciudad, así como de andenes y vías vehiculares. Durante el año anterior, se organizaron 276 jornadas de desmonte de publicidad exterior visual en varias localidades de la ciudad, en los cuatro puntos cardinales.

La compleja situación de violación a las normas ambientales respecto al uso de publicidad se hace evidente en localidades como Santa Fe, Puente Aranda, Antonio Nariño y Rafael Uribe Uribe, siendo los puntos que concentraron la mayoría de los pendones recolectados por la Defensoría del Espacio Público.

También se han realizado jornadas de retiro de elementos que en ocasiones son fabricados en materiales pesados como metal, y fijados al mobiliario con abrazaderas, tornillos, cadenas y alambre.

Los defensores del espacio público se han encaminado en la tarea de hacer pedagogía a comerciantes y vendedores informales, para combatir las malas prácticas que afectan la movilidad segura de los ciudadanos y perturban el paisaje, informando que, en caso de reincidir en dicha práctica, habrá lugar a sanciones monetarias.

Capturan en Ecuador a un líder de las disidencias

| Europa Press | ,
Foto: @DefensaEc El Ejército de Ecuador ha anunciado este martes la detención de Kevin Daniel R.C., alias ‘Camilo’, cabecilla de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) junto a otros diez integrantes de nacionalidad…
Mauricio Toro busca su regreso al Congreso con sello emprendedor

| Oscar Sevillano | , ,
Mauricio Toro mostró su espíritu emprendedor desde la infancia. A los ocho años fabricaba alcancías en guadua que vendía a vecinos y amigos mientras vivía en Armenia, en la finca cafetera de su padre. Tras la separación de sus padres se trasladó a Cali con…
Ordenan restituir a José Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional

| Confidencial Noticias | ,
La sala tercera de decisión laboral del Tribunal Superior de Bogotá le dio 48 horas al Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia para que posesione en el cargo de rector a José Ismael Peña. La decisión se da como respuesta a…
Capturan al cabecilla de una red criminal transnacional requerido por Brasil

| Confidencial Noticias | , ,
La Policía Nacional y la Policía Federal de Brasil, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró la captura con fines de extradición de Gustavo Durán Bautista, el señalado cabecilla de una red narcotraficante trasnacional requerido por las…
Ingrid Betancourt quiere que Petro salga de la presidencia antes de que finalice su período

| Confidencial Noticias | , ,
Los candidatos al Senado del Partido Oxígeno interpusieron una demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca con el propósito de que la autoridad judicial ordene a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes tramitar el…
