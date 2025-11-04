Ir al contenido principal

La Alcaldía de Bogotá confirmó el accidente vial donde se vio involucrado el cuarto tren del Metro de Bogotá, mientras era transportado ntre la ciudad de Changchun y el puerto de Qingdao, en China.

De acuerdo con el comunicado emitido por la Empresa Metro de Bogotá, el siniestro ocasionó daños a 3 de los 6 vagones, por lo que el tren completo, tuvo que ser devuelto a fábrica.

La Administración del alcalde, Carlos Fernando Galán, confirmó que en este año se recibirán cuatro vagones, pese a este accidente imprevisto que ocurrió el pasado 30 de octubre, mientras el contratista del material rodante trasladaba los vagones hacia el puerto de Qingdao.

«Pese al accidente, este año se recibirán 4 trenes dando cumplimiento al cronograma. Esperamos que el consorcio ML1 pueda sortear satisfactoriamente y en el menor tiempo posible, esta difícil situación», escribió la empresa metro en su comunicado.

