Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó la captura en las últimas semanas de 30 delincuentes, uno de ellos, alias “Cocheche”, señalado de dos homicidios cometidos en 2024 en el norte de la ciudad.

Asimismo, fue detenido un hombre de 41 años acusado de abusar sexualmente y asesinar a su expareja en un motel de Engativá, quien permaneció oculto durante un mes en el sector del Codito para evadir a las autoridades.

También fueron aprehendidos: un adolescente involucrado en el homicidio de otro menor durante una riña por una gorra en el barrio Piamonte (Bosa), ocurrido el 26 de febrero de 2025. Un joven de 17 años que asesinó a su pareja sentimental con 22 heridas de arma blanca. Un hombre capturado en Suba tras atacar mortalmente con arma cortopunzante a la pareja de su progenitora.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Giovanni Cristancho, explicó: “En el último mes hemos capturado 96 homicidas. De ellos, 61 fueron por orden judicial y 35 en flagrancia. Nuestra meta es cerrar 2025 con más de 200 casos esclarecidos, lo que representa un porcentaje positivo frente a años anteriores”.

Por su parte, el secretario distrital de Seguridad, César Restrepo, señaló que estas capturas reflejan el impacto de la estrategia integral de seguridad en la ciudad. ““La lucha frontal contra el crimen, emprendida desde el primer día de esta Administración, ha generado un desajuste en las estructuras delincuenciales, obligándolas a enfrentarse entre sí y debilitando su accionar criminal”, aseguró.

Nota recomendada: Tribunal Administrativo de Cundinamarca solicitó las pruebas que determinen que los concejales de Bogotá requieren escoltas

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Título profesional de Juliana Guerrero no tiene validez

| Confidencial Noticias | , ,
La Fundación Universitaria San José confirmó que Juliana Guerrero, designada como viceministra de Juventudes, obtuvo el título profesional de contadora, pero sin presentar las pruebas SaberPro. Al ser este un requisito indispensable para obtener el título…
Siga leyendo

Salida de tres ministros del Gobierno: ¿El desquite de Petro por elección de Camargo como magistrado de la Corte Constitucional?

| Confidencial Noticias | ,
Tras haber perdido el pulso en el Senado de la República con la elección de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, el Gobierno Nacional pidió las renuncias de los ministros que pertenecen a partidos diferentes a los que conforman la…
Siga leyendo

Carlos Camargo es el nuevo magistrado de la Corte Constitucional

| Confidencial Noticias | ,
La plenaria del Senado de la República eligió al exdefensor del Pueblo, Carlos Camargo, como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, en medio de una agitada y accidentada sesión por cuenta de las recusaciones e impedimentos y más adelante, por la…
Siga leyendo

CNE deja sin voz ni voto a los senadores Temístocles Ortega y Ana María Castañeda

| Confidencial Noticias | , ,
El Consejo Nacional Electoral (CNE) votó en contra de los senadores Cambio Radical, Temistocles Ortega y Ana María Castañeda, ratificando la sanción impuesta por el partido. Cambio Radical impuso una sanción a los senadores Ortega y Castañeda dejándoles…
Siga leyendo

Las críticas de César Gaviria al proyecto de reforma tributaria de Petro

| Confidencial Noticias | ,
El expresidente de la república y director único del Partido Liberal, César Gaviria Trujillo, a través de un comunicado criticó el proyecto de reforma tributaria presentada a consideración del Congreso de la República, el Gobierno de Gustavo Petro. «En…
Siga leyendo