El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó la captura en las últimas semanas de 30 delincuentes, uno de ellos, alias “Cocheche”, señalado de dos homicidios cometidos en 2024 en el norte de la ciudad.

Asimismo, fue detenido un hombre de 41 años acusado de abusar sexualmente y asesinar a su expareja en un motel de Engativá, quien permaneció oculto durante un mes en el sector del Codito para evadir a las autoridades.

También fueron aprehendidos: un adolescente involucrado en el homicidio de otro menor durante una riña por una gorra en el barrio Piamonte (Bosa), ocurrido el 26 de febrero de 2025. Un joven de 17 años que asesinó a su pareja sentimental con 22 heridas de arma blanca. Un hombre capturado en Suba tras atacar mortalmente con arma cortopunzante a la pareja de su progenitora.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Giovanni Cristancho, explicó: “En el último mes hemos capturado 96 homicidas. De ellos, 61 fueron por orden judicial y 35 en flagrancia. Nuestra meta es cerrar 2025 con más de 200 casos esclarecidos, lo que representa un porcentaje positivo frente a años anteriores”.

Por su parte, el secretario distrital de Seguridad, César Restrepo, señaló que estas capturas reflejan el impacto de la estrategia integral de seguridad en la ciudad. ““La lucha frontal contra el crimen, emprendida desde el primer día de esta Administración, ha generado un desajuste en las estructuras delincuenciales, obligándolas a enfrentarse entre sí y debilitando su accionar criminal”, aseguró.

