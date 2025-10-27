La Secretaría de Desarrollo Económico (SDDE) adelantó un diagnóstico económico y social en el corredor de la carrera Séptima, donde se identificaron 1.142 personas que actualmente desarrollan actividades económicas en 33 manzanas de este emblemático eje del centro de la ciudad.

Este censo de vendedores informales en la Carrera Séptima se llevó a cabo en los tramos comprendidos entre la entre la calle 26 y la Plaza de Bolívar. Del total caracterizado se encontraron: 866 vendedores en espacio público, 131 artistas y 145 artesanos.

De acuerdo con la Secretaria de Desarrollo Económico, María del Pilar López, el número de personas censadas es cien por ciento confiable, y aseguró que para esto recorrieron este tramo de la ciudad de domingo a domingo entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde.

Uno de los principales hallazgos del censo fue la identificación de un envejecimiento significativo de esta población: el 50% de las personas registradas supera los 50 años y de estas el 30% supera los 60 años.

Así mismo, el estudio identificó que menos de la mitad se encuentra en situación de pobreza o vulnerabilidad —49% entre vendedores, 34% en artistas y 33% en artesanos—, mientras que el 11% posee alguna propiedad de finca raíz. Además, el 35% recibe apoyo de programas sociales del Distrito, como Ingreso Mínimo Garantizado, Apoyo al Adulto Mayor y Comedores Comunitarios.

Asimismo, el 74% recibe medios de pago distintos al efectivo, el 67% comercializa productos nuevos y el 58% manifestó su interés en relocalizarse fuera del espacio público. Sin embargo, solo 4% cuenta con Registro Único Tributario o cotiza a pensiones, lo que muestra la necesidad de acompañarlos hacia la formalidad y el acceso a servicios financieros.

En materia de convivencia, el estudio registró que una de cada tres personas tiene comparendos activos desde 2021, y el 15% ha tenido comparendos relacionados con porte de armas o sustancias.

“Este diagnóstico nos permite entender con mayor precisión la composición económica y social del corredor, y avanzar en estrategias que fortalezcan las unidades productivas, mejoren los ingresos y contribuyan a una ocupación más organizada y sostenible del espacio público, en beneficio de los comerciantes y de la ciudad”, afirmó María del Pilar López, secretaria de Desarrollo Económico.