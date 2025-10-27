Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

La Secretaría de Desarrollo Económico (SDDE) adelantó un diagnóstico económico y social en el corredor de la carrera Séptima, donde se identificaron 1.142 personas que actualmente desarrollan actividades económicas en 33 manzanas de este emblemático eje del centro de la ciudad.

Este censo de vendedores informales en la Carrera Séptima se llevó a cabo en los tramos comprendidos entre la entre la calle 26 y la Plaza de Bolívar. Del total caracterizado se encontraron: 866 vendedores en espacio público, 131 artistas y 145 artesanos.

De acuerdo con la Secretaria de Desarrollo Económico, María del Pilar López, el número de personas censadas es cien por ciento confiable, y aseguró que para esto recorrieron este tramo de la ciudad de domingo a domingo entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde.

Uno de los principales hallazgos del censo fue la identificación de un envejecimiento significativo de esta población: el 50% de las personas registradas supera los 50 años y de estas el 30% supera los 60 años.

Nota recomendada: Incautan 75 kilos de estupefacientes en el Aeropuerto El Dorado

Así mismo, el estudio identificó que menos de la mitad se encuentra en situación de pobreza o vulnerabilidad —49% entre vendedores, 34% en artistas y 33% en artesanos—, mientras que el 11% posee alguna propiedad de finca raíz. Además, el 35% recibe apoyo de programas sociales del Distrito, como Ingreso Mínimo Garantizado, Apoyo al Adulto Mayor y Comedores Comunitarios.

Asimismo, el 74% recibe medios de pago distintos al efectivo, el 67% comercializa productos nuevos y el 58% manifestó su interés en relocalizarse fuera del espacio público. Sin embargo, solo 4% cuenta con Registro Único Tributario o cotiza a pensiones, lo que muestra la necesidad de acompañarlos hacia la formalidad y el acceso a servicios financieros.

En materia de convivencia, el estudio registró que una de cada tres personas tiene comparendos activos desde 2021, y el 15% ha tenido comparendos relacionados con porte de armas o sustancias.

“Este diagnóstico nos permite entender con mayor precisión la composición económica y social del corredor, y avanzar en estrategias que fortalezcan las unidades productivas, mejoren los ingresos y contribuyan a una ocupación más organizada y sostenible del espacio público, en beneficio de los comerciantes y de la ciudad”, afirmó María del Pilar López, secretaria de Desarrollo Económico.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Juez protege el buen nombre de Paloma Valencia y ordena a Petro retractarse

| Confidencial Noticias | , ,
El juez 46 Administrativo de Bogotá  ordenó al presidente de la república, Gustavo Petro, retractarse del señalamiento en contra de la senadora Paloma Valencia de supuestamente ser cómplice de los Falsos Positivos durante el gobierno de Álvaro Uribe…
Siga leyendo

Las mayores votaciones para integrar la lista del Pacto Histórico al Senado

| Confidencial Noticias | , ,
En la consulta de 26 de octubre no solo se definió el nombre del candidato presidencial del Pacto Histórico, que en este caso será el senador del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda, sino que además se decidió quienes son los 102 candidatos que…
Siga leyendo

Iván Cepeda buscará la presidencia en nombre del Pacto Histórico

| Confidencial Noticias | , ,
El senador del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda Castro, será el encargo de buscar la presidencia de la república en nombre del Pacto Histórico en la próxima contienda electoral. Iván Cepeda fue elegido en la consulta del 26 de octubre con una…
Siga leyendo

Marco Rubio descarta incremento de aranceles para Colombia

| Europa Press | ,
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha descartado la imposición de aranceles a Colombia, pero ha defendido las sanciones contra el presidente colombiano, Gustavo Petro, y su entorno, asegurando que el problema es con él y no con el pueblo…
Siga leyendo

«Petro nos quiere ver la cara de pendejos»: Héctor Olimpo Espinosa»

| Oscar Sevillano | , ,
El precandidato presidencial, Héctor Olimpo Espinosa, considera que una propuesta de Asamblea Nacional Constituyente, en medio de una época preelectoral solo sirve para armas un caos político muchísimo mayor al que vive Colombia actualmente por los últimos…
Siga leyendo