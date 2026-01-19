Ir al contenido principal

La Alcaldía Mayor de Bogotá, en articulación con la Policía Metropolitana y la Alcaldía Local de Engativá, puso en funcionamiento este equipamiento, ubicado en la calle 80 #116A, en el barrio El Cortijo, que tendrá 21 uniformados.

“Es una gran noticia que, por fin, hoy pongamos en funcionamiento este CAI que tendrá un cubrimiento particularmente en el corredor estratégico de la 80. (…) Esto nos permitirá atender mejor estos barrios y liberar capacidades en otras zonas de la localidad para enfocarse en el borde entre Engativá y Suba”, afirmó el alcalde Carlos Fernando Galán.

Este CAI mantendrá un trabajo constante por la seguridad, con patrullas motorizadas operando las 24 horas, distribuidas en tres zonas de atención que corresponden a barrios ubicados en la zona de la calle 80, como Ciudadela Colsubsidio, El Cortijo y Gran Granada, hasta el sector conocido como ‘Puente de Guadua’, uno de los puntos principales para entrar y salir de la capital.

La Alcaldía Local de Engativá además realizó una inversión significativa que permitió la compra de 18 motocicletas —12 asignadas a este CAI y seis para otros puntos de la localidad— y un vehículo tipo panel, los cuales se integran al proceso de renovación del parque automotor de la Estación Décima de Policía. Adicionalmente, está prevista la entrega de ocho motocicletas más, con el fin de completar un total de 26 vehículos durante 2026.

En total, 10.300 personas residentes en los sectores de El Cortijo, Villas de Granada y la zona del PTAR Salitre se beneficiarán de una mayor presencia policial, patrullajes preventivos y acompañamiento permanente a familias, comerciantes y usuarios del corredor vial de la Calle 80.

Confidencial Noticias

[email protected]
