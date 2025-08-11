Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Luego de más de diez años de abandono, inseguridad y afectaciones ambientales, la Alcaldía Mayor de Bogotá logró la recuperación integral del sendero peatonal de la ronda del río Fucha, en el barrio Andalucía de la localidad de Kennedy. El lugar, que durante años fue utilizado como centro de acopio y reciclaje informal, además de albergar cambuches improvisados y actividades delictivas, ha sido completamente transformado en un entorno seguro, limpio y verde para la comunidad.

La intervención fue liderada por el alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, en un esfuerzo articulado entre la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP) y otras entidades distritales. Más de 100 personas participaron en las labores de recuperación, que contaron también con el apoyo activo de la comunidad.

Durante la jornada se logró:

  • El desmonte total del centro de acopio y reciclaje informal.
  • El retiro de 110 toneladas de residuos sólidos.
  • La recuperación de 4.500 metros cuadrados de espacio público.
  • La poda y limpieza de 9.000 metros cuadrados de zonas verdes.
  • El desmonte de cambuches y el decomiso de 205 estibas.
  • La recuperación completa del sendero peatonal.

Amparo Portillo, lideresa del barrio, celebró el impacto positivo de la transformación:
“Parecía imposible. Aún no puedo creer que nos hayan entregado este sendero de nuestro barrio. Se respira aire puro por fin, el cambio es impresionante. Muchas gracias al alcalde y a todas las personas que aportaron para la transformación de nuestro barrio.”

Además del componente de seguridad y limpieza, la intervención incluyó un enfoque ambiental: se sembraron 2.610 plantas ornamentales como lirios, margaritas y azaleas en cuatro jardineras construidas en el lugar. La inversión para este componente superó los $11 millones, incluyendo plantas y tierra. Asimismo, se instalaron 610 postes pequeños, donados por la constructora Galias, con el fin de proteger las jardineras y prevenir futuras ocupaciones ilegales.

Carlos Fernando Galán, alcalde mayor de Bogotá, aseguró que esta es solo una de muchas acciones proyectadas:
“Este es uno de los primeros pasos. Seguiremos presentes en el barrio, escuchando sus peticiones y trabajando en conjunto para que continuemos transformando el entorno.”

Por su parte, el secretario de Seguridad, César Restrepo, enfatizó el impacto de estos procesos en la seguridad local:
“Cuando un entorno está desordenado y ocupado por actividades que afectan el ambiente y a las personas, el crimen se arraiga. Por eso estamos comprometidos con seguir recuperando espacios junto a la comunidad, para que se conviertan en referentes de convivencia y sostenibilidad.”

Esta recuperación hace parte de la estrategia distrital de seguridad y recuperación del espacio público, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida, promover entornos sostenibles y garantizar espacios libres de ocupaciones indebidas en toda Bogotá.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Los acuerdos entre el Gobierno Nacional y los líderes del nororiente de Boyacá para levantar el paro campesino

| Confidencial Noticias | ,
El Gobierno Nacional estableció acuerdos con la Federación de Parameros del Nororiente Colombiano – Seccional Sierra Nevada El Cocuy, que permitieron el levantamiento del paro campesino en la región. La ministra (e) de Ambiente y Desarrollo Sostenible,…
Siga leyendo

«El problema en el que está Álvaro Uribe se lo buscó él solito»: Inti Asprilla

| Confidencial Noticias | , ,
En entrevista para Confidencial Noticias, el senador, Inti Asprilla, asegura que, si el expresidente Álvaro Uribe Vélez está condenado, el responsable es el mismo exmandatario. Los seguidores del expresidente Álvaro Uribe Vélez insisten en decir que la…
Siga leyendo

Salud de Miguel Uribe entra en estado crítico y pronóstico reservado

| Confidencial Noticias | ,
Un nuevo parte médico de la Fundación Santa Fe indica que el estado de salud del senador del Centro Democrático se complicó muchísimo más. «El señor Miguel Uribe Turbay ha requerido reiniciar su bloqueo neuromuscular y sedación profunda para contribuir a…
Siga leyendo

A la cárcel hombre en Casanare que distribuía material pornográfico de menores de edad

| Confidencial Noticias | , ,
Una investigación de la Fiscalía General de la Nación, en articulación con la DIJIN de la Policía Nacional, permitió la captura y judicialización en Villanueva (Casanare) de Miguel Ángel Rodríguez Rodríguez, quien enfrenta cargos por el almacenamiento y…
Siga leyendo

Estado de salud de Miguel Uribe Turbay vuelve a ser crítica

| Confidencial Noticias | ,
La Fundación Santa Fe emitió un nuevo parte médico informando sobre el estado de salud del senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay. De acuerdo con el comunicado, la salud de Uribe Turbay presentó un deterioro, regresando a «condición crítica»…
Siga leyendo