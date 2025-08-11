Luego de más de diez años de abandono, inseguridad y afectaciones ambientales, la Alcaldía Mayor de Bogotá logró la recuperación integral del sendero peatonal de la ronda del río Fucha, en el barrio Andalucía de la localidad de Kennedy. El lugar, que durante años fue utilizado como centro de acopio y reciclaje informal, además de albergar cambuches improvisados y actividades delictivas, ha sido completamente transformado en un entorno seguro, limpio y verde para la comunidad.

La intervención fue liderada por el alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, en un esfuerzo articulado entre la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP) y otras entidades distritales. Más de 100 personas participaron en las labores de recuperación, que contaron también con el apoyo activo de la comunidad.

Durante la jornada se logró:

El desmonte total del centro de acopio y reciclaje informal.

El retiro de 110 toneladas de residuos sólidos.

La recuperación de 4.500 metros cuadrados de espacio público.

La poda y limpieza de 9.000 metros cuadrados de zonas verdes.

El desmonte de cambuches y el decomiso de 205 estibas.

La recuperación completa del sendero peatonal.

Amparo Portillo, lideresa del barrio, celebró el impacto positivo de la transformación:

“Parecía imposible. Aún no puedo creer que nos hayan entregado este sendero de nuestro barrio. Se respira aire puro por fin, el cambio es impresionante. Muchas gracias al alcalde y a todas las personas que aportaron para la transformación de nuestro barrio.”

Además del componente de seguridad y limpieza, la intervención incluyó un enfoque ambiental: se sembraron 2.610 plantas ornamentales como lirios, margaritas y azaleas en cuatro jardineras construidas en el lugar. La inversión para este componente superó los $11 millones, incluyendo plantas y tierra. Asimismo, se instalaron 610 postes pequeños, donados por la constructora Galias, con el fin de proteger las jardineras y prevenir futuras ocupaciones ilegales.

Carlos Fernando Galán, alcalde mayor de Bogotá, aseguró que esta es solo una de muchas acciones proyectadas:

“Este es uno de los primeros pasos. Seguiremos presentes en el barrio, escuchando sus peticiones y trabajando en conjunto para que continuemos transformando el entorno.”

Por su parte, el secretario de Seguridad, César Restrepo, enfatizó el impacto de estos procesos en la seguridad local:

“Cuando un entorno está desordenado y ocupado por actividades que afectan el ambiente y a las personas, el crimen se arraiga. Por eso estamos comprometidos con seguir recuperando espacios junto a la comunidad, para que se conviertan en referentes de convivencia y sostenibilidad.”

Esta recuperación hace parte de la estrategia distrital de seguridad y recuperación del espacio público, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida, promover entornos sostenibles y garantizar espacios libres de ocupaciones indebidas en toda Bogotá.