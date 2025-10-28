La Alcaldía Local de Usaquén anuncia el lanzamiento de la convocatoria Juventud por un Futuro Sostenible, una oportunidad para que jóvenes entre 14 y 28 años, residentes de la localidad de Usaquén, puedan acceder a la educación superior en el nivel académico de pregrado y aportar al cuidado del medio ambiente desde su formación profesional.

La iniciativa es fruto de un nuevo contrato interadministrativo entre el Fondo de Desarrollo Local de Usaquén – FDLUSA y el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior “Mariano Ospina Pérez” – ICETEX, con una inversión cercana a 1.400 millones de pesos, con la cual se creó el Fondo en Administración Usaquén Proyecto de Vida, con el fin de apoyar el tránsito a la educación superior de jóvenes de la localidad, resultado de la optimización de recursos tras el convenio con ATENEA – Jóvenes a la E.

Con un enfoque ambiental y de sostenibilidad, la beca de este año se alinea con los objetivos del Plan de Desarrollo Local Usaquén Camina Segura 2025–2028, que prioriza la acción climática y la justicia ambiental como pilares del desarrollo territorial. Esta iniciativa busca reconocer e incentivar la participación de jóvenes y mujeres que han formado parte de proyectos orientados a la protección del entorno, la restauración ecológica y la educación ambiental. En coherencia con este propósito, quienes hayan participado en iniciativas ambientales de carácter distrital o local recibirán puntos adicionales durante el proceso de selección.

“Con esta beca queremos acompañar a las y los jóvenes de Usaquén en el camino hacia sus metas. Creemos en su talento, en su capacidad de liderar el cambio y en el poder de la educación para transformar vidas y cuidar el planeta”, afirmó Daniel Hernando Ortiz Quintero, alcalde local de Usaquén.

La convocatoria Juventud por un Futuro Sostenible cubrirá hasta 6 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) por semestre para programas universitarios y hasta 3.3 SMMLV para programas técnicos o tecnológicos. Además, las y los beneficiarios recibirán un apoyo de sostenimiento semestral de 1 SMMLV, que les permitirá continuar sus estudios sin que los recursos económicos sean una barrera.

Como parte del proceso, quienes sean adjudicados con el beneficio, deberán cumplir con el Programa de Retribución Social (PRES) del Fondo de Desarrollo Local de Usaquén – FDLUSA, que consiste en realizar una contribución a la comunidad local a través de horas de servicio social por los recursos públicos invertidos en su educación. Este compromiso busca fortalecer el sentido de pertenencia y la contribución de las y los beneficiarios al desarrollo de la localidad.

Cómo postularse (paso a paso)

El proceso de postulación se desarrollará en dos momentos fundamentales:

Inscripción. Desde el 24 de octubre hasta el 4 de noviembre del 2025. Las personas interesadas deben ingresar al https://web.icetex.gov.co/web/portal/-/fondo-usaquen-proyecto-de-vida seleccionar la convocatoria Juventud por un Futuro Sostenible y responder las preguntas del formulario en su totalidad. Este paso es esencial para quedar oficialmente inscritos y recibir, posteriormente, el enlace para hacer el respectivo cargue de documentos. Cargue documental. Del 27 de octubre al 18 de noviembre del 2025. Después de 24 a 48 horas de completado el registro, cada participante recibirá un correo electrónico del ICETEX con el enlace para cargar los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos explicados en el texto de la convocatoria. Este momento es clave: solo quienes completen el cargue correctamente podrán continuar en el proceso de evaluación. (Los pasos detallados del proceso se encuentran en la Sección 5 del texto de la convocatoria).

Posteriormente, habrá un periodo de cinco días calendario (del 19 al 23 de noviembre del 2025) para subsanar documentos, de acuerdo con el cronograma de la convocatoria: