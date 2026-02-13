Ir al contenido principal

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) declaró el Nivel de Prevención por contaminación del aire en zona rural de Bogotá, concretamente en el sector Mochuelo.

De acuerdo con la información reportada por el Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire (SVCA), las concentraciones analizadas para el contaminante material particulado (PM2.5) registradas en la estación de monitoreo Bogotá Rural – Mochuelo, entre el 2 y el 12 de febrero evidencian un incremento progresivo en las concentraciones, registrando valores que superan los 50 microgramos por metro cúbico.

Cabe recordar que el (PM2.5) está representado por partículas finas en el aire, con un diámetro estimado de 2.5 micrómetros o menos y que por su tamaño logran penetrar en los pulmones de personas y animales, por lo que se les asocia como de riesgo principalmente en nivel “Dañina para la salud”.

“Este nivel de Prevención es una medida contemplada en Decreto 1076 de 2015, que permite implementar de manera oportuna acciones de control, mitigación y seguimiento, con el fin de reducir la exposición de la población” aseguró el director general de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros.

Mientras permanezca la alerta en este sector de Bogotá, las autoridades de tránsito podrán controlar las emisiones del parque automotor y restringir la circulación de vehículos, principalmente diesel, por los principales corredores viales.

Y, desde luego, el llamado a la comunidad para que se sume a estas acciones con prácticas voluntarias como evitar fogatas, hogueras, reducir el uso de vehículos y evitar el uso y desecho de materiales que puedan dar origen a combustiones e incendios.

