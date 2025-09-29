La Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), adelantó un operativo de allanamiento en la Localidad de Rafael Uribe, logrando la captura de un hombre por el delito de porte, tráfico y fabricación de estupefacientes.

Las labores de investigación permitieron establecer que un inmueble ubicado en un lugar conocido como “La Calle el Tango” era utilizado para la fabricación, almacenamiento y distribución de drogas bajo la modalidad de microtráfico en los barrios Divino Niño y Las Lomas.

Nota recomendada: Sandra Forero considera que se ha abusado del espacio público en Bogotá

En el operativo de allanamiento en esta vivienda se evidenció la comercialización por parte de los «Taquilleros» encargados de las ventas.

En el registro se logró la incautación de 1200 dosis de marihuana, 450 de bazuco y dinero en efectivo, al parecer producto de la actividad ilícita. Esta persona fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por el delito que se le atribuye.