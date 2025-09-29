En un debate en la Comisión Segunda del Concejo de Bogotá, el concejal del Centro Democrático, Andrés Barrios Bernal, mostró cifras que una vez más ponen en entredicho la seguridad en la capital del país.

El cabildante manifestó su preocupación las estadísticas que revela el Sistema de Información Estadístico,

Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO) de la Policía Nacional, donde se han registrado 792 asesinatos entre enero y agosto de 2025 (casi 3 diarios), de los cuales el 65% fueron cometidos con arma de fuego.

«La extorsión se convirtió en un impuesto criminal que ha paralizado el comercio: 1.433 casos denunciados, con aumentos drásticos en las localidades de San Cristóbal, Kennedy y Rafael Uribe Uribe. El secuestro volvió a ser una amenaza real: 29 casos este año, un aumento del 222% frente al año pasado», explicó.

Barrios emitió la alerta porque según el, «organizaciones como el Tren de Aragua, ejercen control en algunas zonas de Bogotá donde existen vacíos en materia de presencia del Estado».

El concejal del Centro Democrático, propuso crear una Unidad Distrital Antiextorsión y Antisecuestro, articulada con la Fiscalía, la Policía y la Alcaldía, para responder de manera inmediata a las denuncias y declarar la “Emergencia por Armas Ilegales en Bogotá”, con un plan masivo de incautación y control.

Finalmente pidió reconocer y enfrentar al Tren de Aragua como organización criminal terrorista.