El concejal de Bogotá, Andrés Barrios Bernal, hizo un llamado al Concejo para que se apruebe el Proyecto de Acuerdo que busca fomentar la lucha contra el antisemitismo y la discriminación en todas sus formas hacia la comunidad judía en la ciudad.

La iniciativa de autoría de Barrios Bernal cuenta con ponencia positiva, avanza en la Comisión de Gobierno y busca convertirse en la herramienta de la Administración Distrital para prevenir el odio mediante tres pilares fundamentales:

Seguridad y Convivencia: Combatir la difusión de ideas que promuevan el genocidio o el antisemitismo.

Educación: Incluir en los programas de prevención de violencia escolar contenido sobre la memoria del Holocausto, el genocidio y la lucha contra los discursos de odio.

Cultura: Promover buenas prácticas sobre el reconocimiento histórico del Holocausto para contribuir a la prevención del discurso de odio y fortalecer la convivencia pacífica.

Andrés Barrios, acusó directamente al Presidente Gustavo Petro de ser «un antisemita» y de promover el odio y la xenofobia en contra de la comunidad judía en el país.

«Desde que llegué al Concejo de Bogotá he venido advirtiendo que Gustavo Petro es un antisemita,» declaró Barrios. «Nadie está en contra de la protesta, pero tampoco podemos, bajo ninguna circunstancia, estar a favor de la discriminación, el caos y la xenofobia, el vandalismo y la afectación una vez más del orden público de la ciudad. ¡En Bogotá, el antisemitismo no tiene cabida!.

El Concejal Barrios aseguró que la retórica presidencial ha puesto a esta comunidad en el «ojo del huracán» y está generando riesgo de vandalismo y afectación al orden público, por lo que urgió a la capital a tomar una postura firme y contundente.

