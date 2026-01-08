Ir al contenido principal

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) otorgó la licencia ambiental al proyecto Accesos Norte, Fase II, correspondiente a la ampliación de la Autopista Norte.

La noticia fue confirmada en las últimas horas, con lo cual se podrá dar inicio a las obras en la Autopista Norte en Bogotá, entre las calles 191 y 245.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, celebraron la decisión de la ANLA, toda vez que se encontraban a la espera de los resultados de los estudios técnicos de la entidad para dar paso al proyecto con el que se busca descongestionar el tráfico entre la capital del país y el departamento por la Autopista Norte.

La ANLA recordó que licencia, “compromete al Estado colombiano con la conservación de estos ecosistemas, conforme a los principios y obligaciones del instrumento multilateral”. La entidad hará estricta vigilancia al cuidado que se debe tener con la reserva Van Der Hammen y los humedales.

