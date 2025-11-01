Un asesinato a un joven estudiante de la Universidad de los Andes en medio de la celebración de la noche de Halloween, despierta la inquietud en la opinión pública de si se está frente a otro «caso Colmenares», por las características del hecho.

De acuerdo con los testimonios recogidos hasta el momento, todo inició afuera de la discoteca Before Club +, ubicada en la avenida Caracas con calle 63, a las 3 y 20 de la madrugada del sábado 1 de noviembre, luego de la celebración del Halloween, cuando Juan Esteban Moreno Jaramillo fue alcanzado por un grupo de personas que vestían disfraces, entre ellos un hombre con la camisa abierta y dos mujeres, quienes empezaron a golpearlo fuertemente.

Los agresores huyeron dejando a Juan Esteban fuertemente herido, quien fue auxiliado por uno de sus amigos, sin embargo, ese a los esfuerzos por auxiliarlo, este murió minutos más tarde.

La Policía se dio a la persecución de los agresores logrando su captura e identificándolos como Juan Carlos Suárez Ortiz, Kleidymar Paola Fernández Sulbarán y Bertha Yohana Parra Torres.

La Fiscalía adelanta las diligencias correspondientes para esclarecer completamente los hechos y determinar las responsabilidades penales de los involucrados.