Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

La localidad de Usaquén celebra sus 486 años de vida y tradición, donde el pasado Muisca, el legado colonial y la vida moderna conviven en un solo territorio lleno de cultura, memoria y comunidad.

La Alcaldía Local de Usaquén invita a todos los ciudadanos a disfrutar de esta gran celebración que se vivirá el sábado 25 y domingo 26 de octubre, bajo el lema “Usaquén cumple, cumplimos todos y todas”, con una variada programación cultural, artística y deportiva que tendrá como epicentro la Plaza Fundacional de Usaquén y varios puntos de encuentro comunitario en la localidad.

“Usaquén es un referente de historia y tradición en Bogotá, un territorio que conserva su esencia y que sigue creciendo con la fuerza de su gente. Este aniversario es una oportunidad para celebrar nuestra identidad, para reconocer el trabajo de las comunidades, los artistas y los emprendedores que día a día construyen una localidad más viva y unida”, expresó el alcalde local Daniel Ortiz.

Dos días de fiesta para todos y todas

El sábado 25 de octubre, la jornada inicia a las 10 de la mañana con actividades recreo-deportivas y de bienestar para toda la familia, seguidas por presentaciones de talento local en tarima con las agrupaciones Gumbo, La Concho, Llamarada, Ellas Cantan al Amor y Guarura, en la Plaza Fundacional de Usaquén hasta las 6 de la tarde, donde habrá actividades musicales, deportivas y culturales.

También habrá una zona de emprendimientos locales y una carrera de observación en el Distrito Creativo.

Además, en el Centro Comercial Show Place (Cl 147 #7–70), siete artistas locales, entre hacedores de oficios artesanales y artistas plásticos, exhibirán y ofrecerán sus obras al público, mostrando el talento creativo que florece en Usaquén.

El domingo 26 de octubre, desde las 10 de la mañana la fiesta se expande por toda la localidad. En la Plaza Fundacional, los asistentes podrán disfrutar de una programación musical y artística hasta las 6 de la tarde, mientras en diferentes barrios se realizarán eventos comunitarios organizados junto a las Juntas de Acción Comunal (JAC).

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Gobierno Petro da a conocer el borrador para convocar una Constituyente

| Confidencial Noticias | , ,
El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, presentó al país el borrador del proyecto para que se abra la posibilidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, generando desde ya una fuerte controversia en los diferentes sectores del país. …
Siga leyendo

María Fernanda Carrascal le gana a Miguel Polo Polo

| Confidencial Noticias | , ,
El Consejo Nacional Electoral le ordenó al representante a la cámara, Miguel Polo Polo eliminar tres publicaciones de su cuenta de X, en donde no solo cuestionó a su colega, la también representante del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal y a otros…
Siga leyendo

Nuevas críticas de Donald Trump a Gustavo Petro

| Confidencial Noticias | ,
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, continuó con su andanada de críticas contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a quien calificó como un «matón y un mal tipo». En su nueva crítica a su homólogo colombiano, el primer mandatario de…
Siga leyendo

Lo que dijeron Gustavo Petro e Iván Duque por la absolución a Álvaro Uribe

| Europa Press | , ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha rechazado este martes la absolución por parte del Tribunal Superior de Bogotá del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) por los delitos de soborno de testigos y fraude procesal, que ha tumbado así la condena a…
Siga leyendo

Iván Cepeda apelará la absolución al expresidente Álvaro Uribe

| Confidencial Noticias | , ,
El senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, anunció la apelación a la decisión del Tribunal Superior de Bogotá con la que revocó la condena al expresidente Álvaro Uribe Vélez por falsos testigos. Cepeda Castro acudirá a la Corte Suprema de…
Siga leyendo