La localidad de Usaquén celebra sus 486 años de vida y tradición, donde el pasado Muisca, el legado colonial y la vida moderna conviven en un solo territorio lleno de cultura, memoria y comunidad.

La Alcaldía Local de Usaquén invita a todos los ciudadanos a disfrutar de esta gran celebración que se vivirá el sábado 25 y domingo 26 de octubre, bajo el lema “Usaquén cumple, cumplimos todos y todas”, con una variada programación cultural, artística y deportiva que tendrá como epicentro la Plaza Fundacional de Usaquén y varios puntos de encuentro comunitario en la localidad.

“Usaquén es un referente de historia y tradición en Bogotá, un territorio que conserva su esencia y que sigue creciendo con la fuerza de su gente. Este aniversario es una oportunidad para celebrar nuestra identidad, para reconocer el trabajo de las comunidades, los artistas y los emprendedores que día a día construyen una localidad más viva y unida”, expresó el alcalde local Daniel Ortiz.

Dos días de fiesta para todos y todas

El sábado 25 de octubre, la jornada inicia a las 10 de la mañana con actividades recreo-deportivas y de bienestar para toda la familia, seguidas por presentaciones de talento local en tarima con las agrupaciones Gumbo, La Concho, Llamarada, Ellas Cantan al Amor y Guarura, en la Plaza Fundacional de Usaquén hasta las 6 de la tarde, donde habrá actividades musicales, deportivas y culturales.

También habrá una zona de emprendimientos locales y una carrera de observación en el Distrito Creativo.

Además, en el Centro Comercial Show Place (Cl 147 #7–70), siete artistas locales, entre hacedores de oficios artesanales y artistas plásticos, exhibirán y ofrecerán sus obras al público, mostrando el talento creativo que florece en Usaquén.

El domingo 26 de octubre, desde las 10 de la mañana la fiesta se expande por toda la localidad. En la Plaza Fundacional, los asistentes podrán disfrutar de una programación musical y artística hasta las 6 de la tarde, mientras en diferentes barrios se realizarán eventos comunitarios organizados junto a las Juntas de Acción Comunal (JAC).