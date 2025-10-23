Ir al contenido principal

Este domingo 26 de octubre, el Jardín Botánico José Celestino Mutis abrirá sus puertas a la magia y la imaginación con El Jardín Encantado, una jornada pensada especialmente para que los niños y niñas vivan una experiencia inolvidable en medio de la naturaleza. Entre flores, árboles y senderos, los más pequeños podrán descubrir la relación entre el arte, la ciencia y el cuidado del medioambiente a través de una programación llena de creatividad y aprendizaje.

Durante el evento, los asistentes disfrutarán de actividades diseñadas para despertar la curiosidad y el sentido ecológico de los niños. Entre ellas se destacan la colorida Isla de pintucaritas, las relajantes sesiones de yoga infantil y el taller Las pociones de la huerta, en el que los participantes explorarán los secretos de las plantas y sus propiedades naturales. Cada espacio ha sido creado para fomentar el respeto por la biodiversidad y promover el juego como herramienta de conexión con el entorno.

Uno de los momentos más esperados será el concurso de disfraces ecológicos, donde los niños y niñas desfilarán con atuendos elaborados a partir de materiales reciclados. Esta actividad busca inspirar la creatividad y la conciencia ambiental desde la infancia, demostrando que es posible cuidar el planeta mientras se disfruta y se celebra la naturaleza. El Jardín Encantado promete ser una jornada mágica, educativa y llena de color para toda la familia.

La programación también incluye una muestra de danza tradicional y Bollywood Dance, que llenará de ritmo y alegría los senderos del Jardín, además del Cine-foro “Semillas que brotan” en la Maloca, una propuesta para reflexionar en familia sobre el poder transformador de la naturaleza.

