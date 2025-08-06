Ir al contenido principal

El alcalde Mayor, Carlos Fernando Galán y el director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), Daniel García, confirmaron que la capital contará con un moderno estadio para sus equipos (Santa Fe y Millonarios) más de 50.000 asistentes un año antes de lo previsto.

“Hoy en el cumpleaños de Bogotá tenemos muchas noticias, el mayor anuncio es que la ciudad tendrá un nuevo estadio que iniciará construcción el primero de marzo del año entrante y el actual estadio seguirá operando durante las obras, la meta que tenemos es que el nuevo estadio esté listo en diciembre de 2027”, confirmó el alcalde Carlos Fernando Galán.

De esta obra estará a cargo la firma Sencia y de acuerdo a las proyecciones de la Alcaldía de Bogotá, su entrega será en el año 2027.

“Bogotá se está transformando como nunca antes en su historia, estamos materializando los sueños que la ciudad ha tenido durante décadas como el Metro, el Campus de Ciencia, Tecnología e Innovación y el mejor estadio para los bogotanos y las bogotanas”, agregó el mandatario.

El proyecto, liderado por el concesionario Sencia y con el acompañamiento activo de la Alcaldía Mayor de Bogotá y el IDRD, garantiza la construcción de un estadio de clase mundial sin que se afecte la operación actual del fútbol profesional, conciertos y actividad cultural que lo rodea.

El nuevo escenario tendrá capacidad para 50.000 espectadores, contará con grama híbrida de última generación, visibilidad total desde todas las tribunas, techo retráctil y un diseño arquitectónico que acercará al hincha al espectáculo. Será el estadio más moderno del país, concebido para potenciar tanto el rendimiento deportivo como la experiencia de quienes lo disfrutan cada fin de semana.

Uno de los cambios más relevantes es que el actual estadio no será demolido por etapas, como se había planteado inicialmente. Su operación continuará al 100 % hasta que el nuevo espacio entre en funcionamiento. Esto significa que los equipos de fútbol, promotores y aficionados podrán seguir disfrutando del estadio sin afectaciones de aforo, ni ingresos durante la obra.

La renovación de este polígono hace parte de un plan integral que contempla la creación de un distrito de economía creativa de 167.000 m² que incluirá un hotel, zonas comerciales, espacios gastronómicos, áreas deportivas y de recreación, y un Auditorio Filarmónico para 2.000 personas, generando empleo, atracción turística y bienestar ciudadano.

