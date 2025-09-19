Ir al contenido principal

Bogotá se convertirá en escenario de cultura este sábado 20 de septiembre en el marco de la Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOG25.

Se llevarán a cabo de música, baile y tradición popular con la ‘Fiesta de picó y clase de champeta’ en el Palacio de San Francisco ubicado en la avenida Jiménez con carrera Séptima, de 3:00 a 6:00 p. m. La asistencia es totalmente gratis.

Los ciudadanos podrán disfrutar de charlas de expertos, talleres de gráfica picotera, clases de baile de champeta, fiestas de picó, el antropólogo, investigador y selector musical colombiano Edgar Benítez, conocido como Dr. Tiger y dueño de El Legendario picó, liderará una sesión cargada de sonidos del Caribe.

La Bienal Internacional de Arte se inaugura el 20 de septiembre y va hasta el 9 de noviembre de 2025, reunirá a más de 200 artistas de 12 países en una programación que se desplegará en museos, galerías, parques y calles.

Una de las líneas curatoriales de la Bienal, dedicada al Arte Popular, destaca a 30 artistas locales seleccionados en convocatoria pública, quienes mostrarán desde cerámica e instalaciones hasta archivos digitales y expresiones barriales.

La Orquesta Filarmónica de Bogotá ofrecerá dos conciertos gratuitos: el viernes 19 de septiembre a las 6:00 p. m. en la Catedral San Juan Bautista de Engativá; y el sábado 20 a las 4:00 p. m. en el Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional, con un repertorio de boleros, tangos y rancheras que evocan la memoria afectiva de varias generaciones.

El teatro tendrá su momento especial con la obra infantil ‘ila, la niña tejedora’, programada para el sábado 20 de septiembre a las 3:00 p. m. en el Teatro El Parque. Entre música, narración y juegos, la obra rinde homenaje a la tradición artesanal del país y transmite un mensaje sobre el cuidado del entorno y la memoria cultural.

