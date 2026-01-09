La Secretaría Distrital de Movilidad implementó un robusto esquema de gestión del tráfico para el Plan

Éxodo y Retorno del puente festivo de Reyes y así generar desplazamientos más ordenados y reducir los tiempos de viaje.

Claudia Díaz, Secretaría de Movilidad anunció que durante el próximo lunes festivo se con un robusto esquema del que harán parte agentes civiles de tránsito, guías de movilidad y Policía de Tránsito, estarán en los corredores principales gestionando el tráfico.

Para atender la alta demanda de este festivo, en el que se proyecta la salida de 903.782 vehículos y el ingreso de 1.080.414 vehículos a Bogotá se harán ajustes en los tiempos semafóricos en corredores de alta demanda; intermitencia semafórica en la Autopista Sur, en coordinación con las autoridades de Soacha y se habilitará el reversible en la Carrera Séptima, entre las calles 245 y 183.

En coordinación con la Gobernación de Cundinamarca y los municipios vecinos se aplicará la medida de Pico y Placa Regional el lunes festivo, 12 de enero, entre las 12:00 m. y las 8:00 p.m., facilitar el ingreso ordenado y seguro de los vehículos a Bogotá.

Pico y placa regional para facilitar el retorno

● De 12:00 m. a 4:00 p. m., podrán ingresar a la ciudad los vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6, 8).

● De 4:00 p. m. a 8:00 p. m., podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7, 9).

Corredores donde aplica la restricción:

La medida se aplicará en los nueve corredores viales de ingreso a Bogotá, entre ellos:

● Autopista Norte

● Autopista Sur

● Avenida Calle 13 (Centenario)

● Avenida Calle 80

● Avenida Carrera Séptima

● Avenida Boyacá (Vía al Llano)

● Vía Suba–Cota

● Vía a La Calera

● Vía a Choachí

La medida aplica para todos los vehículos particulares que circulen en los horarios establecidos por los nueve corredores de ingreso a la ciudad.

La Secretaría de Movilidad le recomienda a los ciudadanos planificar con anticipación el regreso, respetar los horarios establecidos y seguir las indicaciones del personal de tránsito en vía.



