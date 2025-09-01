Confidencial Noticias
La Alcaldía de Bogotá anunció cortes de agua masivos en la capital del país para avanzar en las obras de la Avenida El Rincón – Tabor y la Av. Boyacá, que hacen parte de la obra del acuerdo de Valorización 523 de 2013 y que ya alcanzan un 95% de avance de construcción.
De acuerdo con la empresa de Acueducto, la programación de los cortes de agua se presentará de la siguiente manera en estas cuatro localidades de Bogotá:
Lunes 4 de septiembre de 2025
Localidad de Puente Aranda
Los Ejidos y Gorgonzola. De la carrera 36 a la carrera 50, entre Avenida calle 13 y Avenida calle 6. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates en las redes de acueducto.
Localidad de Engativá
Normandía. De la calle 26 a la calle 53, entre carrera 70 y carrera 68. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates en las redes de acueducto.
Localidad de Suba
Mónaco y Batán. De la carrera 45 a la carrera 55A, entre calle 111 y calle 127. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates en las redes de acueducto.
Martes 5 de septiembre de 2025
Localidad de Fontibón
Ferrocaja Fontibón, El Tintal Central, Hayuelos y Urbanización Capellanía II Sector. De la carrera 86 a la carrera 96, entre calle 19A y calle 22. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido al cambio de hidrante y válvula.
Localidad de Puente Aranda
Milenta. De la Transversal 53 a la Avenida carrera 68, entre Avenida calle 26 Sur y Avenida calle 8 Sur. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates en las redes de acueducto.
San Eusebio y Torremolinos. De la Diagonal 16 Sur a la Avenida calle 26 Sur, entre carrera 51 y Transversal 53. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido al cambio de medidor.
Localidad de Usme
Chuniza, El Virrey Sur, Serranías y Charalá. De la calle 84 Sur a la calle 100 Sur, entre Avenida Caracas y carrera 1. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a prueba de estanqueidad.
Miércoles 6 de septiembre de 2025
Localidad de Usme
Portal Rural II, El Portal del Divino, El Refugio, Puerta al Llano de Usme, El Nuevo Portal II Rural, El Nuevo Portal II y El Nuevo Portal. De la Diagonal 97A a la Avenida calle 110 Sur, entre carrera 5I y carrera 10 Este. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a prueba de estanqueidad.
Localidad de Suba
Mónaco, Batán, Prado Veraniego Sur y Las Villas. De la carrera 54 a la carrera 60, entre calle 116 y calle 129. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates en las redes de acueducto.
Jueves 7 de septiembre de 2025
Localidad de Kennedy
Provivienda Oriental. De la Avenida calle 8 Sur a la calle 26 Sur, entre Avenida carrera 68 y carrera 71D. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates en las redes de acueducto.
Patio Bonito II, Provivienda Occidental y Dindalito (parcial). De la Avenida calle 43 Sur a la calle 38 Sur, entre carrera 86 y carrera 89B. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates en las redes de acueducto.
Periodistas. De la calle 42 Sur a la calle 43 Sur, entre Transversal 78H y Transversal 78J. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates en las redes de acueducto.
Localidad de Puente Aranda
El Remanso. De la Avenida calle 8 Sur a la Diagonal 16 Sur, entre carrera 37 y la Avenida carrera 50. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates en las redes de acueducto.
El Ejido e Industrial Centenario. De la Avenida calle 13 a la Avenida calle 20, entre Transversal 39 y carrera 50. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido al cambio de medidor.
Alquería. De la calle 40 Sur a la Avenida calle 29 Sur, entre Avenida carrera 68 y Transversal 68H. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates en las redes de acueducto.
Localidad de Chapinero
Héroes. De la calle 85 a la calle 72, entre carrera 15 Este y carrera 20. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates en las redes de acueducto.
Localidad de Usme
El Pedregal, El Nevado y Alaska. De la calle 67A Sur a la Diagonal 71D Sur, entre carrera 1C Este y carrera 4B Este. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a prueba de estanqueidad.