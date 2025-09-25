Confidencial Noticias
Con el fin de llevar a cabo la “Festival Popular Al Parque 2025” el próximo sábado 27 y domingo 28 de septiembre de 2025, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó las siguientes afectaciones y/o cierres viales:
- Los usuarios que circulen en sentido Occidente – Oriente por la Av. Calle 63, podrán tomar la Av. Carrera 68 al Sur y Av. Calle 26 al Oriente.
- Los usuarios que circulen en sentido Occidente – Oriente por la Av. Calle 63, podrán tomar la Av. Carrera 68 al Norte y Av. Calle 68 al Oriente.
- Los usuarios que circulan en sentido Norte – Sur por la Av. Carrera 68 y deseen tomar la Av. Calle 63 al Oriente, deberán continuar por la Av. Carrera 68 al Sur y Av. Calle 26 al Oriente.
- Los usuarios que circulen en sentido Sur – Norte por la Av. Carrera 68 y deseen tomar la Av. Calle 63 al Oriente, deberán tomar la Av. Calle 26 o la Av. Calle 53 al Oriente.
Recomendaciones
- Para los asistentes a la actividad se recomienda llegar al sitio de realización, preferiblemente en SITP o Transmilenio; se sugiere evitar el uso de vehículo particular.
- Se recomienda programar los viajes y actividades el sábado 27 y domingo 28 de septiembre de 2025 en los sectores afectados por el desarrollo de la actividad.
- Seguir las indicaciones por parte de la Autoridad de Tránsito, personal de la organización y de la Secretaría Distrital de Movilidad en las vías afectadas con el fin de minimizar el impacto que la actividad puede ocasionar en la ciudad de Bogotá.
- Atender la señalización que la organización del evento dispondrá para informar los cierres y desvíos viales a ejecutar para el desarrollo de la actividad.
- Se recomienda hacer uso de modos de transporte no motorizados como la bicicleta y a pie, así como el transporte masivo y transporte público.
PORTADA
Petro se despacha contra Donald Trump en la Asamblea de la ONU
Durante su discurso en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, lanzó fuertes críticas en contra de su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump, a quien calificó de «cómplice del…
Encuentran pista que podría despejar investigación del crimen de B-King y Regio Clown
Las autoridades mexicanas parecen haber encontrado una nueva pista que les podría despejar la investigación y dar con los responsables del asesinato y tortura de los artistas colombianos B-King y Regio Clown. La pista es un tercer cuerpo encontrado cerca…
Caen 22 miembros de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra
Tropas del Ejército Nacional capturaron a 22 presuntos integrantes del Grupo armado organizado (GAO) Autodefensas Conquistadores de la Sierra en Valledupar, Santa Marta, Fonseca, Maicao, Distracción, Barrancas, Riohacha y Dibulla. Los integrantes del…
Arde el Pacto Histórico por comentario de Armando Benedetti a favor de Daniel Quintero
Quienes desean participar en la consulta del Pacto Histórico para escoger un candidato único que compita por el petrismo en las elecciones presidenciales de 2026, están con los ánimos caldeados luego que corriera el rumor de un supuesto apoyo del ministro…
Petro insiste en nombrar a los exjefes paramilitares como gestores de paz
El Gobierno del presidente Gustavo Petro es protagonista de una nueva polémica por la designación de exjefes paramilitares como gestores de paz. La nueva designación de gestores de paz incluye a exparamilitares como: Arnubio Triana Mahecha, conocido como…