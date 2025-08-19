Ir al contenido principal

Como resultado de varios operativos de la Policía Metropolitana de Bogotá en conjunto con la Secretaría de Seguridad, fueron incinerados más de 82 kilos de marihuana, bazuco, cocaína, tusi y bazuco, que tenían un valor comercial, al menudeo, cercano a los 20 millones de pesos y que fueron incautados por incumplimiento al artículo 140 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia que prohíbe consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos deportivos y en parques.

“Cada dosis destruida es un golpe directo al financiamiento de las estructuras criminales que buscan vender droga en estos espacios de la ciudad. Allí reforzamos los operativos especiales de seguridad y convivencia, entre otras intervenciones integrales con diferentes entidades del Distrito, dirigidas a la transformación de estos entornos”, afirmó César Restrepo, secretario de Seguridad.

La destrucción masiva de estas incautaciones, en un horno de más de 900 grados centígrados, se llevó a cabo en Mochuelo, zona rural de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá.

En lo corrido de 2025, en Bogotá se han capturado a 4.722 personas por el delito de tráfico de estupefacientes, 226 mediante órdenes judiciales y 4.496 en flagrancia.

