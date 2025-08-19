Como resultado de varios operativos de la Policía Metropolitana de Bogotá en conjunto con la Secretaría de Seguridad, fueron incinerados más de 82 kilos de marihuana, bazuco, cocaína, tusi y bazuco, que tenían un valor comercial, al menudeo, cercano a los 20 millones de pesos y que fueron incautados por incumplimiento al artículo 140 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia que prohíbe consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos deportivos y en parques.

“Cada dosis destruida es un golpe directo al financiamiento de las estructuras criminales que buscan vender droga en estos espacios de la ciudad. Allí reforzamos los operativos especiales de seguridad y convivencia, entre otras intervenciones integrales con diferentes entidades del Distrito, dirigidas a la transformación de estos entornos”, afirmó César Restrepo, secretario de Seguridad.

La destrucción masiva de estas incautaciones, en un horno de más de 900 grados centígrados, se llevó a cabo en Mochuelo, zona rural de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá.

En lo corrido de 2025, en Bogotá se han capturado a 4.722 personas por el delito de tráfico de estupefacientes, 226 mediante órdenes judiciales y 4.496 en flagrancia.