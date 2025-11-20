Ir al contenido principal

La Alcaldía de Bogotá dio vida a un nuevo equipo de agentes civiles para las ciclorrutas y suma más agentes motorizados, según lo explicó el alcalde Carlos Fernando Galán, en un momento bastante especial por la cantidad de obras en la ciudad.

La ciudadanía nos está pidiendo autoridad en las vías, orden y protección a los actores más vulnerables. Este nuevo equipo llega para ayudarnos a mejorar la movilidad, actuar en los puntos críticos y garantizar que Bogotá fluya mejor”, afirmó el mandatario.

El alcalde resaltó además la importancia de consolidar a Bogotá como una ciudad de la bicicleta: “Con más de 880 mil viajes diarios en bici, era necesario un equipo especializado que protegiera las ciclorrutas, promoviera el cumplimiento de las normas y velara por la seguridad de quienes se mueven en este modo”.

Galán reiteró a los agentes el respaldo institucional para el ejercicio de su labor: “Cuentan con todo el apoyo jurídico del Distrito y mío como alcalde para ejercer autoridad con respeto por la norma, pero con firmeza”.

Bogotá cuenta con más de 677 kilómetros de cicloinfraestructura, una de las redes más extensas de América Latina. Atender este volumen de usuarios exige una operación dedicada a fortalecer la regulación, el acompañamiento y la respuesta ante incidentes.

Este nuevo equipo operará directamente en la cicloinfraestructura, optimizando la vigilancia, el control y la atención a incidentes, con una presencia más cercana. Inicialmente, se conformará un grupo 16 agentes, garantizando un despliegue permanente. De esta manera se busca una cobertura continua.

Como parte del fortalecimiento institucional del Cuerpo de Agentes Civiles de Tránsito, ingresan 141 unidades operativas adicionales que reforzarán la gestión del tráfico y los controles en puntos críticos de la ciudad. Lo que significa que Bogotá contará con 577 agentes.

