Bogotá: Fiscalía judicializa al dueño del vehículo que dejó dos motociclistas muertos en la Av. Mutis

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Edwin Leonardo Delgado Comba, propietario de un vehículo involucrado en un accidente de tránsito ocurrido el 31 de octubre de 2025 en el occidente de Bogotá, en el que dos motociclistas perdieron la vida.

De acuerdo con la investigación, el siniestro se registró en la avenida José Celestino Mutis con carrera 98, cuando el automóvil perdió el control, invadió el carril contrario y arrolló a las víctimas, quienes fallecieron en el lugar de los hechos.

Según la Fiscalía, el hoy procesado habría entregado su vehículo a una persona que se encontraba en estado de embriaguez, pese a conocer dicha condición. El conductor, quien manejaba bajo los efectos del alcohol, fue quien ocasionó el accidente fatal.

El ente acusador estableció que, minutos antes del hecho, Delgado Comba y el conductor del automotor se encontraban departiendo en un establecimiento de expendio de bebidas embriagantes, donde permanecieron aproximadamente dos horas. Posteriormente, ambos abordaron el vehículo.

El material probatorio indica que el propietario del carro ocupaba el asiento trasero y que, presuntamente, omitió su deber de impedir que una persona en estado de alicoramiento condujera el automotor, lo que habría contribuido de manera determinante a la ocurrencia del accidente.

Por estos hechos, una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputó el delito de homicidio doloso en la modalidad de comisión por omisión impropia. Durante la audiencia, el procesado no aceptó los cargos y continuará vinculado al proceso penal mientras avanzan las investigaciones.