El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, inició la entrega gradual del nuevo Servicio Resolutivo – SER Hospital de Usme, el primero en la localidad y uno de los proyectos de infraestructura en salud más importantes para Bogotá.

«Nuestra labor de todo lo que hacemos es pensando en cómo le garantizamos el acceso a la salud a los pacientes, cómo eliminamos barreras y cómo logramos que un paciente que requiere de una consulta, de un examen, de una atención, la tenga y la tenga rápido, cómo logramos que un paciente que requiere medicamentos, acceda a ellos”, indicó el alcalde, Carlos Fernando Galán.

La puesta en funcionamiento se realizará de manera organizada y técnica, priorizando la seguridad de los pacientes, la habilitación adecuada de los servicios y la preparación integral del talento humano.

“La entrega progresiva del hospital garantiza que cada etapa cumpla plenamente con los requisitos normativos y asistenciales. Estamos entregando a la comunidad una institución moderna, fortalecida y preparada para responder a las necesidades actuales y futuras en salud”, aseguró Gerson Bermont, secretario de Salud.

En esta primera etapa, el hospital iniciará la prestación de servicios de consulta externa con las siguientes especialidades, de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.:

● Cardiología

● Urología

● Gastroenterología

● Ortopedia y traumatología

● Cirugía general

● Pediatría

● Ginecología y obstetricia

● Medicina familiar

● Medicina general

● Enfermería

● Toma de citología cervicouterina (CCU)

Podrán acceder a estos servicios los usuarios afiliados a EPS de los regímenes contributivo y subsidiado asignados a la Subred Sur, así como la población priorizada y los habitantes de la localidad de Usme, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el sistema de salud y la red integrada de servicios.

Nota recomendada: A la fecha DADEP ha retirado 500 pendones del mobiliario público