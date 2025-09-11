El primer vagón del metro de la primera línea del metro de Bogotá hizo su ingreso al patio taller en horas de la mañana

“Esto que estamos construyendo entre todos va a cambiarle la vida a los bogotanos. Vamos a entregar una ciudad transformada, una ciudad que mire al futuro con esperanza, con más oportunidades y con garantías para los derechos de la ciudadanía, históricamente afectada por los problemas de movilidad”, afirmó el alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, desde el Patio Taller de Bosa.

Tras recorrer más de 1.200 kilómetros desde el puerto de Cartagena, los seis vagones llegaron en la madrugada al suroccidente de la ciudad en un robusto convoy de carga sobredimensionada que cumplió exitosamente el complejo operativo logístico.

El mandatario destacó que se trata de un logro colectivo: “Este es un triunfo de la ciudad, de todos los bogotanos y bogotanas, y también de las administraciones pasadas que fueron fundamentales para iniciar este proyecto”.

Las obras registran un 62,16 % de ejecución con corte al 31 de agosto. En paralelo, la atención se concentra en el Patio Taller de Bosa, que recibió el primer tren para su alistamiento e inicio de pruebas estáticas y posteriormente dinámicas.

La entrega se realizó en el costado suroriental del Patio Taller, en la vía de descargue de 905 metros. Tras retirar los elementos de protección, dos grúas telescópicas de 90 toneladas izaron los vagones para ensamblarlos en una operación que tomó varias horas.

Una vez sea acoplado, el tren será trasladado por un tractor eléctrico bi-vial hasta la vía de lavado intensivo en el edificio de cocheras. Según la Empresa Metro de Bogotá, en noviembre, luego de las pruebas estáticas, el tren rodará por primera vez en la vía de pruebas en una operación dinámica, aunque será conducido manualmente mientras se integra con el sistema de señalización.

Este mismo proceso se repetirá con los 29 trenes restantes. Cuatro de ellos llegarán este año y, para octubre de 2026, Bogotá contará con la flota completa, resguardada en el edificio de cocheras ya finalizado.

«En marzo de 2028 estaremos viendo la operación comercial de un sistema que beneficiará a cerca de 2,9 millones de habitantes de Bosa, Kennedy, Puente Aranda, entre otras localidades. Hoy un trayecto puede tardar hora y media; con el Metro será de solo 27 minutos”, dijo el gerente de la Empresa Metro de Bogotá, Leonidas Narváez.