Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El primer vagón del metro de la primera línea del metro de Bogotá hizo su ingreso al patio taller en horas de la mañana

“Esto que estamos construyendo entre todos va a cambiarle la vida a los bogotanos. Vamos a entregar una ciudad transformada, una ciudad que mire al futuro con esperanza, con más oportunidades y con garantías para los derechos de la ciudadanía, históricamente afectada por los problemas de movilidad”, afirmó el alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, desde el Patio Taller de Bosa.

Tras recorrer más de 1.200 kilómetros desde el puerto de Cartagena, los seis vagones llegaron en la madrugada al suroccidente de la ciudad en un robusto convoy de carga sobredimensionada que cumplió exitosamente el complejo operativo logístico.

El mandatario destacó que se trata de un logro colectivo: “Este es un triunfo de la ciudad, de todos los bogotanos y bogotanas, y también de las administraciones pasadas que fueron fundamentales para iniciar este proyecto”.

Las obras registran un 62,16 % de ejecución con corte al 31 de agosto. En paralelo, la atención se concentra en el Patio Taller de Bosa, que recibió el primer tren para su alistamiento e inicio de pruebas estáticas y posteriormente dinámicas.

La entrega se realizó en el costado suroriental del Patio Taller, en la vía de descargue de 905 metros. Tras retirar los elementos de protección, dos grúas telescópicas de 90 toneladas izaron los vagones para ensamblarlos en una operación que tomó varias horas.

Una vez sea acoplado, el tren será trasladado por un tractor eléctrico bi-vial hasta la vía de lavado intensivo en el edificio de cocheras. Según la Empresa Metro de Bogotá, en noviembre, luego de las pruebas estáticas, el tren rodará por primera vez en la vía de pruebas en una operación dinámica, aunque será conducido manualmente mientras se integra con el sistema de señalización.

Este mismo proceso se repetirá con los 29 trenes restantes. Cuatro de ellos llegarán este año y, para octubre de 2026, Bogotá contará con la flota completa, resguardada en el edificio de cocheras ya finalizado.

«En marzo de 2028 estaremos viendo la operación comercial de un sistema que beneficiará a cerca de 2,9 millones de habitantes de Bosa, Kennedy, Puente Aranda, entre otras localidades. Hoy un trayecto puede tardar hora y media; con el Metro será de solo 27 minutos”, dijo el gerente de la Empresa Metro de Bogotá, Leonidas Narváez.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

¿Quién será la cabeza de lista al Senado de los Verdes?

| Periodista Infiltrado | ,
Desde ya se empieza a dar la disputa por quien será la cabeza de lista al Senado del partido Alianza Verde, en donde al parecer, se revivirá una vieja competencia entre dos senadores que pelearon la presidencia de la Comisión Primera del Senado. Estos dos…
Siga leyendo

Sale Julián Molina del Ministerio de las TIC

| Confidencial Noticias | , ,
El presidente de la república aceptó la carta de renuncia del ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Julián Molina. En su reemplazo en la jefatura de la cartera quedará Carina Murcia, actual viceministra de Transformación…
Siga leyendo

Nuevos cargos en contra de Nicolás Petro

| Confidencial Noticias | , ,
El exdiputado del Atlántico, Nicolás Petro Burgos, tendrá que enfrentar nuevos cargos en la justicia por la celebración indebida de contratos, falsedad en documento público y lavado de activos. La investigación de la Fiscalía General de la Nación tiene…
Siga leyendo

¿Por qué Jota Pe Hernández está bajo la lupa de la Corte Suprema de Justicia?

| Confidencial Noticias | ,
La Corte Suprema de Justicia investiga al senador de la Alianza Verde, Jonathan Pulido (Jota Pe Hernández), por un supuesto plan para enlodar al excongresista y exembajador de Colombia ante el Reino Unido, Roy Barreras. De acuerdo con el alto tribunal,…
Siga leyendo

CNE fijaría límites y condiciones a la fusión del Pacto Histórico

| Confidencial Noticias | ,
La ponencia que discutirá el Consejo Nacional Electoral sobre la fusión del Pacto Histórico, que tiene como autor al magistrado Altus Baquero, otorga el permiso a la coalición de izquierda que llevó a Gustavo Petro a la presidencia de la república, para…
Siga leyendo