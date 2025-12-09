De acuerdo con la Secretaría de Salud de Bogotá,durante la noche la velitas Bogotá registró 19 personas lesionadas con pólvora, y cuatro este 8 de diciembre con corte a las 4:00 p.m.

De los afectados, siete son menores de 18 años. Asimismo, del total de personas afectadas, 14 se encuentran hospitalizadas, seis de ellas menores de edad.

Un menor estaba en compañía de un adulto bajo efectos de alcohol y diez lesionados estaban bajo efectos de bebidas embriagantes.

Por localidades el uniforme indica que: Usme (5) Engativá (5), Bosa (4), Suba (2), Los Mártires (2), San Cristóbal (2), Chapinero (1), Usaquén (1), Kennedy (1) y Puente Aranda (1). En lo corrido del mes de diciembre en la ciudad se han presentado 24 casos de personas quemadas con artefactos pirotécnicos.

A la fecha tenemos 22 quemaduras, 12 laceraciones, 5 contusiones, 6 daños oculares y 3 amputaciones. De los casos a la fecha, 11 fueron por manipulación y de 10 observadores. El año pasado, para la fecha de velitas, tuvimos 39 lesionados el 7 de diciembre y 20 el día 8. En 2023 se presentaron 20 lesionados

el 7 de diciembre y 16 el 8.