Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

De acuerdo con la Secretaría de Salud de Bogotá,durante la noche la velitas Bogotá registró 19 personas lesionadas con pólvora, y cuatro este 8 de diciembre con corte a las 4:00 p.m.

De los afectados, siete son menores de 18 años. Asimismo, del total de personas afectadas, 14 se encuentran hospitalizadas, seis de ellas menores de edad.

Un menor estaba en compañía de un adulto bajo efectos de alcohol y diez lesionados estaban bajo efectos de bebidas embriagantes.

Por localidades el uniforme indica que: Usme (5) Engativá (5), Bosa (4), Suba (2), Los Mártires (2), San Cristóbal (2), Chapinero (1), Usaquén (1), Kennedy (1) y Puente Aranda (1). En lo corrido del mes de diciembre en la ciudad se han presentado 24 casos de personas quemadas con artefactos pirotécnicos.

Nota recomendada: Caos nocturno en TransMilenio: flota disminuye y aumenta la inseguridad

A la fecha tenemos 22 quemaduras, 12 laceraciones, 5 contusiones, 6 daños oculares y 3 amputaciones. De los casos a la fecha, 11 fueron por manipulación y de 10 observadores. El año pasado, para la fecha de velitas, tuvimos 39 lesionados el 7 de diciembre y 20 el día 8. En 2023 se presentaron 20 lesionados
el 7 de diciembre y 16 el 8.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

La rebelión de Rubén Darío Lizarralde contra Nadia Blel

| Confidencial Noticias | , ,
En una carta dirigida a la presidenta del Partido Conservador, Nadia Blel, el precandidato presidencial por esta colectividad, Rubén Darío Lizarralde, rechazó, con contundencia, la inclusión, en las listas conservadoras al Congreso de la República de…
Siga leyendo

Sergio Fajardo les dice No a Abelardo de la Espriella y a Iván Cepeda

| Confidencial Noticias | , ,
El candidato presidencial y exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, a través de un video publicado en redes sociales, descartó la posibilidad de unir su aspiración o de adherir a la campaña de Abelardo de la Espriella. Fajardo reiteró su intención de…
Siga leyendo

«Hay que limitar el poder de las alcaldías locales de Bogotá»: Daniel Briceño

| Confidencial Noticias | , ,
Daniel Briceño renunció a su curul en el Concejo de Bogotá para buscar un asiento en la Cámara de Representantes. En calidad de candidato, habla para Confidencial Noticias explicando sus ideas para llegar a la Corporación y seguir trabajando por la capital…
Siga leyendo

“Desde el Congreso ha faltado voluntad para defender a Bogotá”: Juan Baena

| Confidencial Noticias | , ,
Juan Javier Baena renunció a su curul en el Concejo de Bogotá para aspirar al Senado de la República en la lista del Nuevo Liberalismo, y desde ya asegura que hará una férrea defensa de la capital del país desde el Legislativo. ¿Será usted de esos…
Siga leyendo

¿Roy Barreras es o no es culpable de la separación de los Comunes de Unitarios?

| Periodista Infiltrado | , ,
Los integrantes que conforman las bancadas en Senado y Cámara del Partido Comunes, y que hicieron parte de la guerrilla de las Farc, se preparan para buscar los votos necesarios y así no continuar en la política desde el poder Legislativo. Se esperó que…
Siga leyendo