Bogotá se prepara para despedirse de la intersección de Puente Aranda, conocidos como El Pulpo, donde convergen la calle Sexta, las Américas, la calle 13 y la carrera 50.

En los tableros y columnas de los puentes ya fue instalado el indugel, un gel industrial diseñado para realizar la detonación controlada. La activación de este material permitirá que las estructuras colapsen hacia su centro de gravedad (interior).

En tan solo 11 segundos, después de la detonación, caerán los puentes. Su retiro completo tomará cerca de dos meses, mientras que por métodos convencionales este proceso podría tardar cerca de un año.

“Mañana, estos puentes, de más de 40 años (de construcción) dejarán de existir para darle paso a un nuevo megaproyecto de tres niveles, que va a unir la carrera 50, la calle Sexta, la calle 13 y la avenida de Las Américas, para mejorar, sin ninguna duda, toda la movilidad de este sector”, aseguró Orlando Molano, director del IDU.

Desde las 7 de la mañana del 12 de octubre comenzará la evacuación de las personas y el ayuntamiento de la avifauna. Habrá tres alarmas previas a la implosión para el inicio de la actividad: 9:30 a. m., 9:45 a. m. y un minuto antes de la detonación.

Las viviendas, oficinas y demás instalaciones aledañas no se verán afectadas. Este día habrá tres anillos de seguridad. A 50 metros: no podrá haber personas, animales, ni bienes, por riesgo de fragmentos controlados; a 100 metros: habrá una evacuación total de personas y vehículos de las viviendas cercanas y a 150 metros: solo podrá permanecer personal autorizado y equipos de emergencia como bomberos, policía y carrotanques.

La recomendación es no venir. Vamos a tener seguridad y los cierres son para su total cumplimiento. Quienes quieran ver esta implosión, lo podrán hacer a través de las redes sociales de la Alcaldía y el Instituto de Desarrollo Urbano por donde serán transmitidas en vivo”, resaltó el director Molano.

La implosión estará a cargo de ATILA, empresa con más de 25 años de experiencia en Colombia y 68 proyectos de implosión realizados, como la del Ministerio de Transporte.