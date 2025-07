Este 20 de julio, la avenida Boyacá de la capital del país, se vestirá de orgullo patrio al convertirse en el escenario del imponente desfile militar y policial que conmemora los 215 años del Grito de independencia.

La Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional, participará con cerca de 400 hombres y mujeres que harán parte de los 8.000 uniformados de nuestras Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, que marcharán en homenaje al pueblo colombiano y a los héroes de nuestra independencia.

El Brigadier General José Bertulfo Soto, comandante de la Quinta División del Ejército Nacional, realizará la apertura del desfile en la ciudad de Bogotá, el cual contará con las bandas de guerra de los batallones de Policía Militar No 13 y No 15, así como un bloque de soldados femeninas del Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No 13, 71 Comandos del Grupo Gaula Cundinamarca y 11 vehículos blindados del Grupo de Caballería Mediano No 13 Tequendama.

Las tropas de la Brigada 13 también estarán presentes en el desfile principal que se realizará en la ciudad de Santa Marta, con unidades del Batallón de Infantería No 37 Guardia Presidencial.

El desfile iniciará a las 10:00 a.m. en la avenida Boyacá con calle 148 y avanzará por esta vía hasta la calle 80, en un recorrido de aproximadamente 7 kilómetros por la localidad de Suba.

La seguridad del desfile y sus ensayos nocturnos en la capital colombiana estará a cargo de la Décima Tercera Brigada, en coordinación con la Policía Metropolitana de Bogotá y en articulación con las secretarias distritales de Gobierno, Seguridad y Movilidad.