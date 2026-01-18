Confidencial Noticias dialogó con el actual presidente del Concejo de Bogotá, Humberto Rafael Amín, quien confirmó que durante su período al frente de la Corporación buscará mantener un equilibrio adecuado entre el número de debates de control político a la administración del alcalde Carlos Fernando Galán y la discusión de los proyectos de acuerdo.

Desde su punto de vista, el cabildante considera que el mandatario de la capital del país ha entregado resultados, pese a las dificultades propias de una ciudad como Bogotá.

“Yo creo que el alcalde Carlos Fernando Galán ha sido un alcalde que le ha dado resultados a la ciudad. No lo hemos visto cazando peleas, algo que ha sido muy importante, y desde la Presidencia del Concejo daremos las garantías para que los colegas puedan presentar sus inconformidades y, al mismo tiempo, para que la Administración exponga sus argumentos”, explicó.

Amín defendió la postura de independencia de su partido, el Centro Democrático, frente a la Alcaldía de Carlos Fernando Galán, y negó que exista un respaldo irrestricto al mandatario, a pesar de la insistencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez para acompañar a la administración distrital.

“Sabemos que en Bogotá tenemos problemas gravísimos, difíciles de solucionar en el corto plazo, que requieren más tiempo. Pero también hay que decir que el alcalde Galán se ha dado a la tarea de ponerles el pecho”, afirmó.

El presidente del Concejo destacó el avance superior al 70 % en la primera línea del metro de Bogotá y lamentó que los resultados en materia de seguridad no sean los mejores. No obstante, recordó que en este tema el Gobierno Nacional tiene una alta responsabilidad y aseguró que, según su criterio, “no ha colaborado mucho con la capital del país en esta materia”.

Amín consideró que la Administración Distrital debe trabajar para ofrecerles a los ciudadanos una mejor calidad de vida, mientras se mantienen abiertos los múltiples frentes de obra que, de una u otra manera, han afectado el normal funcionamiento de la ciudad.

En cuanto al cumplimiento de las sesiones por parte de los concejales, el presidente de la Corporación —sin referirse a casos particulares— hizo un llamado a sus colegas para no abusar de la posibilidad que otorga el reglamento de registrarse en cualquier momento de las sesiones. Asimismo, pidió un uso responsable de la participación virtual en plenarias y comisiones, la cual está prevista únicamente para situaciones de calamidad doméstica.

