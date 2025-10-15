Ir al contenido principal

La Secretaría Distrital de Seguridad y la Policía Metropolitana de Bogotá confirmaron la captura de tres delincuentes dedicados al hurto de personas mediante la modalidad de ‘paseo millonario’, quienes el pasado fin de semana le hurtaron 40 millones de pesos a una persona que acababa de salir de una zona de rumba en la ciudad.

Los hechos se presentaron en la Zona T cuando la víctima, que se encontraba en un bar, al salir abordó un taxi para dirigirse hacia su lugar de residencia, pero en el trayecto fue sometido al parecer con sustancias tóxicas y despojado de sus pertenencias.

De acuerdo con la investigación, la víctima fue retenida cerca de 19 horas en una vivienda, en Suba, donde estos delincuentes lo mantuvieron bajo el efecto de estas sustancias para obtener información de sus cuentas y así realizar retiros y transferencias millonarias. Intentaron huir, pero fueron interceptados y capturados.

«Este delito antes se clasificaba como hurto agravado en la ciudad y dada su gravedad y la facilidad con la que los delincuentes enfrentaban ante la justicia un comportamiento tan absolutamente criminal y violento como quitarle la libertad a alguien, la Policía Metropolitana y la Fiscalía General han hecho un trabajo importante en lograr caracterizar estos comportamientos criminales como secuestros extorsivos. Por esta razón buscaremos con la Fiscalía que estos criminales se enfrenten a la máxima pena que permita la ley», aseguró el secretario distrital de Seguridad, César Restrepo.

A estos tres delincuentes se les atribuye al menos 10 hurtos bajo esta modalidad. Es de resaltar que estas personas presentan anotaciones por homicidio y hurto calificado y agravado.

Durante el procedimiento fueron incautados 3 celulares, dinero en efectivo y fue inmovilizado el taxi que era utilizado para cometer estos hechos delictivos.

