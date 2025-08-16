Ir al contenido principal

Uniformados adscritos a la estación de Policía Bosa capturaron a tres hombres que estaban hurtando un establecimiento comercial donde funciona una joyería.

Los policías observaron las puertas y cortinas violentadas, ingresaron y sorprendieron a varios hombres sustrayendo objetos como joyas y relojes.

De inmediato capturaron a a tres ciudadanos. Asimismo, con ayuda de cámaras de seguridad, lograron evidenciar el hurto al establecimiento. Por otra parte, se recuperaron elementos como joyas, relojes, consolas, entre otros objetos avaluados en más de $10’000.000.

Dos de estas personas presentan anotaciones por el delito de hurto y estarían dedicados al robó de joyas.

