Luego de 8 meses de investigación, Policía y Fiscalía capturaron a 5 personas integrantes de la banda delincuencial conocida como ‘Juarez’, dedicada al expendio de estupefacientes. Por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Su modo de delinquir consistía en expender estupefacientes mediante menudeo y entregas a domicilio en motocicleta en puntos estratégicos del barrio San Luis de la localidad de Chapinero.

Además, dosificaban la droga en cápsulas rosadas y cigarrillos artesanales, transportándola en pequeñas cantidades para evitar ser capturados. De igual manera, este estupefaciente tendría un costo aproximado entre los 4.000 y 5.000 pesos.

Entre los capturados se encuentra alias ‘Miguel’, cabecilla de este grupo delincuencial, a quien un juez después de evaluar los motivos fundados presentados por la policía judicial, consideró emanar una orden de captura por el delito de homicidio, por los hechos ocurridos el pasado 19 de agosto del 2025, dónde apareció una persona sin vida, al parecer, por la disputa de estupefacientes.

Alias ‘Alison’, sería la administradora y proveedora de estupefacientes y, por último, alias ‘Amazonas’, ‘El Mono’ y ‘Nelson’, expendedores de droga.

Durante estos allanamientos les fueron incautados: 300 gramos de marihuana, 80 de cocaína, munición, 4 celulares y más de 3 millones de pesos, al parecer producto de esta actividad delictiva. Además, se logró afectar su renta criminal cercana a los 40 millones de pesos.

Por otra parte, se pudo establecer que dos de sus integrantes tenían antecedentes por otros delitos. Un juez de la República les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.