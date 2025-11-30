Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Luego de 8 meses de investigación, Policía y Fiscalía capturaron a 5 personas integrantes de la banda delincuencial conocida como ‘Juarez’, dedicada al expendio de estupefacientes. Por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Su modo de delinquir consistía en expender estupefacientes mediante menudeo y entregas a domicilio en motocicleta en puntos estratégicos del barrio San Luis de la localidad de Chapinero.

Además, dosificaban la droga en cápsulas rosadas y cigarrillos artesanales, transportándola en pequeñas cantidades para evitar ser capturados. De igual manera, este estupefaciente tendría un costo aproximado entre los 4.000 y 5.000 pesos.

Nota recomendada: Herida de muerte

Entre los capturados se encuentra alias ‘Miguel’, cabecilla de este grupo delincuencial, a quien un juez después de evaluar los motivos fundados presentados por la policía judicial, consideró emanar una orden de captura por el delito de homicidio, por los hechos ocurridos el pasado 19 de agosto del 2025, dónde apareció una persona sin vida, al parecer, por la disputa de estupefacientes.

Alias ‘Alison’, sería la administradora y proveedora de estupefacientes y, por último, alias ‘Amazonas’, ‘El Mono’ y ‘Nelson’, expendedores de droga.

Durante estos allanamientos les fueron incautados: 300 gramos de marihuana, 80 de cocaína, munición, 4 celulares y más de 3 millones de pesos, al parecer producto de esta actividad delictiva. Además, se logró afectar su renta criminal cercana a los 40 millones de pesos.

Por otra parte, se pudo establecer que dos de sus integrantes tenían antecedentes por otros delitos. Un juez de la República les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

¿Por qué María Fernanda Cabal fue abucheada en la fiesta de una empresa de seguridad privada?

| Periodista Infiltrado | , ,
La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, salió de la celebración de fin de año de una empresa de seguridad en medio de gritos y arengas de los trabajadores, quienes pidieron su retiro inmediato del lugar. Fuentes de Confidencial Noticias…
Siga leyendo

Petro dice que en su campaña no hubo dineros del narcotráfico

| Europa Press | , ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que «no hay un solo peso del narcotráfico» en su campaña, después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) haya sancionado a los encargados de su campaña en 2022 por superar los topes de financiación en…
Siga leyendo

Fiscalía acusa a 9 oficiales del Ejército por hechos relacionados con la toma y retoma al Palacio de Justicia

| Confidencial Noticias | , ,
Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia profirió resolución de acusación contra nueve exintegrantes del Ejército Nacional por su presunta participación en los actos de tortura contra civiles, que equivocadamente fueron señalados como…
Siga leyendo

CNE falla en contra de la campaña Petro Presidente

| Confidencial Noticias | , ,
La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral – CNE, aprobó la ponencia presentada por los magistrados Benjamín Ortiz y de Álvaro Hernán Prada, fallando en contra de la campaña Petro Presidente por violación de topes electorales en primera y en segunda…
Siga leyendo

Defensoría del Pueblo pide retirar estatus de gestor de paz a los exparamilitares

| Europa Press | ,
La Defensoría del Pueblo ha presentado una solicitud al Consejo de Estado para retirar la designación como gestores de paz a varios históricos líderes paramilitares, como Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo, o Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’,…
Siga leyendo