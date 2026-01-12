La Policía Metropolitana de Bogotá capturó a tres personas en el barrio Molinos, dedicadas al hurto de cajas de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá.

Estos individuos portaban uniformes de la empresa de telecomunicaciones y tenían además escondidas en el auto donde se transportaban tres cajas de comunicaciones avaluadas en más de 20 millones de pesos.

Estas personas de nacionalidad extranjera presentan antecedentes por los delitos de hurto y tráfico de estupefacientes.

Nota recomendada: Tarifa de Transmilenio 2026: ¿En cuánto quedó y a partir de cuándo rige?



Los capturados y elementos recuperados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que respondan por los hechos que se les atribuyen.