El Gaula de la Policía y la Fiscalía General de la Nación, lograron la captura de 33 personas y la imputación a seis más por los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión agravada desde diferentes cárceles del país.

La organización se hacia llamar con el nombre de ‘Los Bautista’ y su captura se produjo tras 10 meses de investigación y el análisis de 4.800.000 datos entre cuentas bancarias y líneas telefónicas.

«El cálculo que se ha hecho de esta investigación, hasta ahora, es que habrían logrado recursos a través de la extorsión por cerca de 17 mil millones de pesos entre los años 2024 y 2025”, informó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Entre los capturados se encuentra alias ‘Pedro’, el principal cabecilla de la organización, quien se encargaba de contactar a las víctimas. Este delincuente había salido de la cárcel hace un mes. Asimismo, alias ‘Omar’, exfuncionario del INPEC, quien desde La Picota dinamizaba todo el actuar delictivo a través de un call center criminal.

Uno de los procesados fue funcionario del INPEC, y gracias al trabajo articulado que se hizo entre la Policía, la Fiscalía, particularmente el GAULA, se logra este avance importante”, sostuvo el alcalde Galán.

El brigadier general Giovanni Cristancho, explicó que, en algunos casos, creaban falsos perfiles a través de redes sociales, donde se hacían pasar por mujeres para engañar a sus víctimas en su gran mayoría hombres. Luego de ganarse su confianza migraban las conversaciones a WhatsApp y solicitaban un pago a cambio de contenido sexual. Asimismo, una vez conseguían su propósito, estos delincuentes tomaban captura de pantalla y amenazaban a las víctimas de publicarlos en estas redes como ‘pedófilos’ o ‘violadores’.

“Les manifestaban que si no les pagaban o accedían a sus pretensiones económicas los iban a publicar en las redes sociales, y les exigían la cantidad de dinero, dependiendo del perfil de la víctima”, manifestó el General.

Nota recomendada: Policía captura a los ‘PPP’

En su modus operandi, también se hacían pasar por menores de edad y falsos funcionarios de entidades judiciales, enviándoles fotografías de supuestas órdenes de captura y citaciones judiciales, para obligarlos a efectuar pagos que oscilaban en los 100 mil y 5 millones de pesos.

“Identificamos seis personas que desde la cárcel eran los principales dinamizadores de esta red criminal. Estas personas con familiares eran las encargadas de recoger el dinero a través de billeteras digitales y cuentas bancarais, y cuando recibían el dinero hacían una especie de ‘pitufeo’, es decir, varias consignaciones para evitar el rastreo del dinero y no llamar la atención del sistema bancario”, señaló el coronel Édgar Correa, director de la Dirección de Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía Nacional.

Los capturados registran antecedentes por homicidio, porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes, hurto agravado, secuestro, concierto para delinquir y desaparición forzada.