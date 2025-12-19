Caen ‘Los Coyotes’ y ‘Los Calibradores’ dos bandas dedicadas a la extorsión en Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia anunciaron la captura de 14 personas integrantes de dos grupos delincuenciales dedicados a la extorsión y al homicidio en el sur de la capital del país.

El grupo delincuencial conocido como ‘Los Coyotes’, estaban dedicados a la extorsión en la localidad de Usme.

Estos delincuentes, mediante intimidación y actos violentos realizaban cobros extorsivos a los ciudadanos de los sectores La Esmeralda y Divino Niño de esta localidad, donde eran amenazados de despojarlos de sus viviendas e impedirles el acceso a los servicios públicos. Dichas extorsiones oscilaban entre los $50.000 hasta los 5 millones de pesos.

“Entre los capturados se encuentra su principal cabecilla alias Coyote, alias ‘Gioander’, alias Mechas, ‘Tin’ y ‘Geraldo’.

En un segundo resultado operativo se logró desarticular un grupo delincuencial denominado ‘Los Calibradores’, conformado por nueve actores criminales dedicados a la extorsión de conductores informales y comerciantes de las localidades de Antonio Nariño, San Cristóbal y Usme.

Estos delincuentes abordaban a sus víctimas en diferentes paraderos y rutas de transporte informal en los barrios Libertadores, Juan Rey, Tiaguaque, 20 de Julio y Restrepo y establecimientos comerciales, entregándoles panfletos y realizándoles exigencias económicas entre los 300 y 900 mil pesos semanales a cambio de no atentar contra su vida.

Su cabecilla alias Andrés, desde la cárcel coordinaba las extorsiones, este hombre cumple una condena por el delito de homicidio. Por su parte, alias Alfredo, era el encargado de coordinar homicidios selectivos bajo la modalidad de sicariato. Se le atribuye el homicidio de un conductor en el puente Libertadores de la localidad de San Cristóbal el pasado 2 de octubre de 2025.

De igual manera, alias Cara Cortada, efectuaba la quema de establecimientos comerciales, por el no pago de las extorsiones y ‘Morocho’, llegaba hasta las rutas o paraderos para recolectar el dinero producto de las extorsiones. A este grupo delincuencial se le atribuyen al menos 15 víctimas con denuncia.

Se pudo establecer que estas personas presentan anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), por diferentes delitos, y les fueron imputados los delitos de extorsión, concierto para delinquir y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.

Un juez de la República les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

“Una vez más hacemos un llamado desde la Alcaldía: si no se frena la llegada de marihuana desde los lugares de producción a Bogotá, estos criminales van a seguir fortalecidos. Estos asesinos, estos desplazadores, estos criminales, que se financian con la venta de marihuana en las calles, se aprovechaban y ejercían terror a la gente más vulnerable de la ciudad, extorsionaban y amenazaban con desplazar a familias que viven en zonas vulnerables”, subrayó el secretario Restrepo.