Personal del Gaula de la Policía en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturaron a siete personas de nacionalidad extranjera, vinculadas a la estructura delincuencial ‘Los Satanás’ con injerencia en las localidades de Kennedy y Bosa.

De acuerdo con las investigaciones, estas personas son responsables de delitos como extorsión, homicidio, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego. Intimidaban de manera sistemática al sector comercial de Kennedy y Bosa mediante ataques sicariales, disparos contra establecimientos y amenazas directas.

Su modus operandi consistía en grabar videos al interior y exterior de los negocios, los cuales eran enviados a las víctimas a través de plataformas de mensajería instantánea, atribuyéndose los hechos violentos y exigiendo millonarias sumas de dinero, bajo amenazas contra la vida e integridad de comerciantes y sus familias.

En el operativo se logró la incautación de 4 armas de fuego, 2 barras de explosivos, 2 granadas, 10 teléfonos celulares, 37 cartuchos, 1.310 gramos de estupefacientes, panfletos extorsivos y dos motocicletas empleadas para la comisión de los atentados.

Entre los capturados se encuentra alias ‘Bill’, encargado de coordinar los ataques, armamento y transporte; alias ‘Yefry’, laboraba en la recicladora afectada y suministraba. Un juez de la República les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

