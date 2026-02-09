Ir al contenido principal

La Policía Nacional, adelantó un contundente golpe al grupo delincuencial ‘Los Puma’, dedicados al hurto de vehículos de alta gama en Bogotá y de plataformas.

En las últimas horas, se logró en Medellín y Bogotá la captura mediante orden judicial de tres de estos presuntos delincuentes. A dos de los capturados un juez de la República les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario y el otro quedó en libertad.

«Las investigaciones permitieron identificar cómo operaban y dar con su paradero. Aún con todas las pruebas, uno de ellos fue dejado en libertad. El marco jurídico colombiano de lucha contra el crimen contribuye más a la protección de los derechos de los criminales que del resto de la ciudadanía. No obstante, seguimos detrás de la pista del resto de los miembros», aseguró el secretario de Seguridad, César Restrepo.

A los demás, las autoridades les siguen los pasos y hacen un llamado a la ciudadanía para que brinden información.

