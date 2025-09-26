La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), a través de su Clúster de Construcción, y Uniempresarial celebraron la graduación del primer grupo de 28 trabajadores del programa de Formación para Ejeros de Obra, una iniciativa sin precedentes en Colombia que busca profesionalizar uno de los oficios más estratégicos del sector constructor. Este programa, desarrollado en alianza con las constructoras Ingeurbe y Triada, responde a la necesidad de cerrar brechas históricas en capacitación técnica y reconocimiento laboral en el sector.

Durante una emotiva ceremonia que reunió a 70 asistentes, se destacó el papel fundamental de los ejeros de obra en el desarrollo urbano y la sostenibilidad de las ciudades. Ovidio Claros Polanco, presidente de la CCB, resaltó que esta formación no solo fortalece las capacidades de los trabajadores, sino que también impulsa la competitividad del sector y dignifica el trabajo en Bogotá y Cundinamarca. “Este es un paso clave hacia una economía más inclusiva y sostenible”, afirmó.

Carlos Garzón, vicerrector académico de Uniempresarial, explicó que el programa se convertirá próximamente en una oferta formal de formación para el trabajo y el desarrollo humano. A través de tres diplomados y una modalidad híbrida que combina teoría y práctica, los participantes fortalecieron competencias técnicas, conocimientos en seguridad laboral y herramientas de innovación, sin alejarse de sus responsabilidades en obra.

Este esfuerzo conjunto representa una apuesta decidida por la formalización del talento humano en la construcción. El programa, diseñado a la medida de las necesidades del sector, establece un modelo replicable que puede ser adaptado para otros oficios técnicos, ayudando a mejorar estándares de calidad, productividad y relevo generacional en la industria.

Con esta primera cohorte, Ingeurbe y Triada se posicionan como referentes en la formación de su talento operativo, marcando el camino para que más empresas del sector adopten iniciativas similares. Más allá de la mejora en los procesos constructivos, esta experiencia abre nuevas oportunidades de movilidad profesional, legitimando socialmente los oficios de obra y aportando al desarrollo urbano y regional.