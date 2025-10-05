Capital Salud EPS anunció la eliminación, a partir de este mes, del 80 % de los trámites de autorización para reclamar medicamentos.

“Nuestros usuarios ya no tendrán que ir al punto de atención y luego a la farmacia. Ahora el acceso es directo y rápido. La mayoría de las autorizaciones de medicamentos se eliminan”, indicó Marcela Brun Vergara, gerente general de Capital Salud EPS.

Es así como la red de dispensación de medicamentos se amplía y se centraliza con nueve farmacias Audifarma y en las Subredes Centro Oriente y Sur, los medicamentos prescritos por el médico general pueden ser reclamados directamente en las farmacias de la Subred.

Conozca la nueva ruta directa de medicamentos: