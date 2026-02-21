Uniformados de la Estación de Policía Engativá lograron la captura de cuatro hombres por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Los uniformados hicieron la señal de pare a un vehículo en el que se movilizaban cuatro personas. El conductor ignoró la orden y emprendió la huida, lo que llevó a la activación inmediata de un plan candado para cerrar las vías aledañas y frustrar su escape.

El automotor fue interceptado en el barrio Bosques de Mariana. Durante el registro se hallaron más de 800 gramos de marihuana, además de 100 dosis de esta sustancia y 150 dosis de bazuco, presuntamente destinadas a su comercialización.

Los capturados, el vehículo y los estupefacientes incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el proceso de judicialización correspondiente. Es importante destacar que los detenidos registran antecedentes por el mismo delito.

