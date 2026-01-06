¡Captura de película en Bogotá! Ladrones perforaron paredes para ingresar a supermercado

Un intento de hurto a gran escala fue desarticulado por la Policía en el sector de Venecia, luego de un operativo que permitió la captura en flagrancia de ocho personas, señaladas de sustraer mercancía avaluada en cerca de 60 millones de pesos de un supermercado de la zona.

La acción policial se desencadenó tras una alerta ciudadana a la Línea 123, en la que se reportaron ruidos y movimientos inusuales al interior del establecimiento comercial. Al llegar al lugar, los uniformados sorprendieron a siete hombres y una mujer mientras cargaban los productos robados en dos vehículos tipo chana, que al parecer serían utilizados para escapar.

Durante la inspección del inmueble, las autoridades identificaron perforaciones en las paredes del supermercado, las cuales habrían sido utilizadas para ingresar de manera irregular, evidenciando una planeación previa del delito.

Mientras perforaban las paredes de un supermercado en Venecia para hurtarlo, los vecinos alertaban al 123.



En minutos llegó @PoliciaBogota y capturó a los 8 sujetos que ya estaban cargando la mercancía en dos vehículos. En su poder tenían un inhibidor de señal para bloquear toda… pic.twitter.com/M8uw0IZZEO — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) January 6, 2026

En el procedimiento, la Policía incautó un arma de fuego y un inhibidor de señal con 16 antenas, presuntamente empleado para interferir las comunicaciones y evitar la acción de las autoridades durante el hurto.

Los capturados, junto con los vehículos inmovilizados y los elementos decomisados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que asumirá el proceso judicial correspondiente para definir su situación legal.