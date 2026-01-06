Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

| Alejandro Poveda |

¡Captura de película en Bogotá! Ladrones perforaron paredes para ingresar a supermercado

Un intento de hurto a gran escala fue desarticulado por la Policía en el sector de Venecia, luego de un operativo que permitió la captura en flagrancia de ocho personas, señaladas de sustraer mercancía avaluada en cerca de 60 millones de pesos de un supermercado de la zona.

La acción policial se desencadenó tras una alerta ciudadana a la Línea 123, en la que se reportaron ruidos y movimientos inusuales al interior del establecimiento comercial. Al llegar al lugar, los uniformados sorprendieron a siete hombres y una mujer mientras cargaban los productos robados en dos vehículos tipo chana, que al parecer serían utilizados para escapar.

Nota recomendada: ¡Pánico en Bogotá! Cilindro de gas explotó en el sur ¿Qué se sabe del caso?

Durante la inspección del inmueble, las autoridades identificaron perforaciones en las paredes del supermercado, las cuales habrían sido utilizadas para ingresar de manera irregular, evidenciando una planeación previa del delito.

En el procedimiento, la Policía incautó un arma de fuego y un inhibidor de señal con 16 antenas, presuntamente empleado para interferir las comunicaciones y evitar la acción de las autoridades durante el hurto.

Los capturados, junto con los vehículos inmovilizados y los elementos decomisados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que asumirá el proceso judicial correspondiente para definir su situación legal.

Alejandro Poveda

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Gustavo Petro activa alerta en la frontera con Venezuela, tras los bombardeos de EEUU

| Europa Press | ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha activado la alerta fronteriza tras los ataques efectuados esta madrugada por Estados Unidos contra la capital de Venezuela, Caracas, y los estados de Aragua y La Guaira. «De manera preventiva, el Gobierno…
Siga leyendo

A siete meses de terminar el gobierno de Gustavo Petro cómo cierra el 2025

| Confidencial Noticias | , ,
Por: Hugo Acero Velásquez y Mabel Cristina Quiroz Aumento de muertes violentas.  Con más de tres años del gobierno de Gustavo Petro, el balance en materia de seguridad no es el mejor. Para evaluarlo hay que remitirse al Plan de Desarrollo,…
Siga leyendo

Polo Polo viajó a Tierra Santa para pedir» perdón» hablando desde el cristianismo pero vestido de Judío

| Confidencial Noticias | , ,
La polarización política que atraviesa Colombia volvió a quedar en evidencia tras las declaraciones del representante a la Cámara Miguel Polo Polo, quien desde Jerusalén emitió un mensaje con fuertes componentes religiosos y políticos que generó un amplio…
Siga leyendo

Los 10 temas del año 2025 en Confidencial Noticias

| Confidencial Noticias | , ,
A continuación describimos los 10 temas que hicieron noticia en Confidencial Noticias durante el año 2025. Nota recomendada: Los deportistas colombianos en 2025 ganadores en torneos internacionales
Siga leyendo

¿En que se basa Petro para asegurar que Trump bombardeó una fábrica en Venezuela?

| Europa Press | ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha declarado saber este martes que Estados Unidos «bombardeó una fábrica» en Maracaibo, Venezuela, donde la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) fabricaría cocaína, según el propio mandatario, que ha…
Siga leyendo