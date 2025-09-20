Ir al contenido principal

La Policía Metropolitana de Bogotá capturó a cinco delincuentes responsables de un violento robo a una importante droguería de cadena ubicada en la calle 108 con carrera 15, al norte de la capital del país.

Tras una investigación y seguimiento se logró la captura de estos cinco delincuentes en flagrancia en la Carrera Séptima con calle 52. Esta banda de atracadores es responsable de este y otros hechos en las localidades de Teusaquillo, Chapinero, Kennedy, Usaquén.

«Este es el resultado de un preciso trabajo de inteligencia, investigación criminal y operatividad dirigida a su captura», aseguró el secretario distrital de Seguridad, César Restrepo.

JEP emite sentencia por falsos positivos

| Confidencial Noticias | ,
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió su segunda sentencia de tipo restaurativo sobre exmilitares que hicieron parte del Batallón de Infantería La Popa, de Valledupar (Cesar), responsables de 127 casos de ejecuciones extrajudiciales o falsos…
Regreso de Juan Carlos Florián al Ministerio de la Igualdad desata la furia de Cathy Juvinao

| Confidencial Noticias | ,
La Presidencia de la República postuló una vez más a Juan Carlos Florián para el cargo de ministro de la Igualdad, en esta ocasión con arreglo en su identidad de género, lo que algunos califican como una jugadita para burlar la ley de cuotas. Florián…
«A mí no me amanece»: Petro a Donald Trump

| Europa Press | ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha advertido este miércoles a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que «no (le) amenace», después de que Washington haya eliminado a principios de esta semana al país latinoamericano de su lista de Estados que…
El aborto que duele y los abortos que liberan 

| Confidencial Noticias |
Por: Johana Milena Asela Bolívar – [email protected] Hablar de aborto en Colombia es hablar de derechos, pero también de dolor, de dignidad y de vida, al ser un tema que atraviesa lo legal con lo íntimo, y lo social con lo ético. Desde la sentencia…
Antonio Guterres celebra la primera sentencia de la JEP

| Europa Press | ,
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha recibido con satisfacción la primera condena de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia contra el antiguo alto mando de la disuelta guerrilla de las FARC, que ha calificado de…
