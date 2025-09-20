La Policía Metropolitana de Bogotá capturó a cinco delincuentes responsables de un violento robo a una importante droguería de cadena ubicada en la calle 108 con carrera 15, al norte de la capital del país.

Tras una investigación y seguimiento se logró la captura de estos cinco delincuentes en flagrancia en la Carrera Séptima con calle 52. Esta banda de atracadores es responsable de este y otros hechos en las localidades de Teusaquillo, Chapinero, Kennedy, Usaquén.

«Este es el resultado de un preciso trabajo de inteligencia, investigación criminal y operatividad dirigida a su captura», aseguró el secretario distrital de Seguridad, César Restrepo.