En una rápida y efectiva operación, uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá capturaron en flagrancia a cinco personas señaladas de participar en hurtos dentro del sistema de transporte TransMilenio. Los detenidos fueron sorprendidos cuando despojaban de sus pertenencias a usuarios mediante la modalidad de ‘cosquilleo’, una técnica de robo silenciosa y frecuente en zonas de alta afluencia.

La acción policial se desencadenó luego de una alerta emitida por el centro de monitoreo de videovigilancia, donde se observó a un grupo de personas cometiendo el delito en una estación del sistema. Al notar la presencia de las autoridades, los sospechosos abordaron un articulado en un intento por escapar, pero fueron interceptados metros más adelante gracias a un operativo coordinado.

Durante el registro al interior del bus, los uniformados identificaron plenamente a los implicados, quienes coincidían con las imágenes captadas por las cámaras. A uno de los capturados le fueron hallados cuatro teléfonos móviles de diferentes marcas, presuntamente robados minutos antes, lo que fortaleció la evidencia en su contra.

Los cinco capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán enfrentar cargos por el delito de hurto, tipificado en el Código Penal colombiano.