Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

En una rápida y efectiva operación, uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá capturaron en flagrancia a cinco personas señaladas de participar en hurtos dentro del sistema de transporte TransMilenio. Los detenidos fueron sorprendidos cuando despojaban de sus pertenencias a usuarios mediante la modalidad de ‘cosquilleo’, una técnica de robo silenciosa y frecuente en zonas de alta afluencia.

La acción policial se desencadenó luego de una alerta emitida por el centro de monitoreo de videovigilancia, donde se observó a un grupo de personas cometiendo el delito en una estación del sistema. Al notar la presencia de las autoridades, los sospechosos abordaron un articulado en un intento por escapar, pero fueron interceptados metros más adelante gracias a un operativo coordinado.

Durante el registro al interior del bus, los uniformados identificaron plenamente a los implicados, quienes coincidían con las imágenes captadas por las cámaras. A uno de los capturados le fueron hallados cuatro teléfonos móviles de diferentes marcas, presuntamente robados minutos antes, lo que fortaleció la evidencia en su contra.

Los cinco capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán enfrentar cargos por el delito de hurto, tipificado en el Código Penal colombiano.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Estado de salud de Miguel Uribe Turbay vuelve a ser crítica

| Confidencial Noticias | ,
La Fundación Santa Fe emitió un nuevo parte médico informando sobre el estado de salud del senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay. De acuerdo con el comunicado, la salud de Uribe Turbay presentó un deterioro, regresando a «condición crítica»…
Siga leyendo

Horacio José Serpa seguirá cantando el himno del Partido Liberal

| Periodista Infiltrado | ,
El excongresista y excandadito a la Alcaldía de Bucaramanga, Horacio José Serpa Moncada, hijo del fallecido exministro y exgobernador del Santander, Horacio Serpa Uribe, inicia el camino para regresar a la política nacional buscando una curul en el Senado de…
Siga leyendo

Gustavo Petro confirmó conversaciones con el Clan del Golfo

| Europa Press | ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este viernes que su equipo de gobierno ha iniciado –en el exterior– diálogos de paz con el Clan del Golfo y ha revelado que sus condiciones para sellar un acuerdo pasan por el marco jurídico que presentó al…
Siga leyendo

Cae uno de los cabecillas de las disidencias de alias ‘Calarcá’

| Confidencial Noticias | ,
Cayó alias ‘Miller’, cabecilla de uno de los grupos los criminales de las disidencias de alias ‘Calarcá’, responsable del asesinato de siete soldados el pasado 27 de abril en el Guaviare. La operación militar tuvo lugar en San José del Guaviare, donde fue…
Siga leyendo

Gobierno si habría comprado votos de congresistas con dineros de la UNGRD

| Confidencial Noticias | , ,
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en el marco de la investigación del escándalo sobre el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd), determinó que si hubo asuntos relacionados con la compra de…
Siga leyendo