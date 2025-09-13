La Policía Nacional logró la captura en flagrancia de dos hombres de 32 y 34 años de edad por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Estos hechos se presentaron en el barrio Postales del Norte, mientras los uniformados adelantaban labores de registro y control, observaron un vehículo de manera sospechosa, al detenerlo y efectuar el respectivo registro hallaron dentro de una maleta, 5 paquetes vinipelados que contenía al parecer una sustancia que por sus características y olor se asemejan al clorhidrato de cocaína.

Durante el procedimiento, fueron incautados más de 5 kilos de esta droga, 2 celulares, 1 computador, más de 2 millones de pesos en efectivo y un vehículo inmovilizado donde transportaban esta droga.

Los dos capturados y elementos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que respondan por el delito que se les atribuye.

En otro operativo en la localidad de Suba, uniformados de la Policía fueron alertados por la presencia de dos personas en el barrio Niza. En el operativo de captura se registra al vehículo en donde se hallaron en su interior varios bolsos y 1 arma traumática.

De igual manera, unos de estos capturados presenta anotaciones por lesiones personales.

Los capturados de 21 y 30 años de edad, fueron dejados a disposición de la autoridad competente, para que respondan por el delito que se les atribuye.

