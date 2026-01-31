Uniformados adscritos a la Estación de Policía Barrios Unidos lograron la captura de tres hombres por el delito de hurto, así como la recuperación de un computador que había sido sustraído de un vehículo.

Los hechos se presentaron en el barrio Polo Club cuando varias se encontraban debajo de un vehículo siendo observadas por los policías. Al notar la presencia de los uniformados, uno de los delincuentes abordó otro automotor, mientras que otro intentó huir del lugar.

Durante el procedimiento, a uno de los capturados se le halló un cortaalambres en uno de sus bolsillos, y al interior del vehículo fue recuperado un computador. Al lugar se presentó el propietario del automotor, quien reconoció el elemento como de su propiedad.

Los detenidos y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la autoridad competente para responder por los hechos que se les atribuye. Es de anotar que estos hombres ya habían sido capturados por el mismo delito dedicándose al parecer al hurto de autopartes.

Nota recomendada: Cierre de pagadiarios en los barrios María Paz y el Amparo en Kennedy