Capturan a un delincuente con 19 anotaciones tras hurtar un local en Barrios Unidos

Uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá, adscritos al CAI Polo Club lograron la captura en flagrancia de un hombre de 44 años por los delitos de hurto y violación de habitación ajena.

Los hechos se registraron en el barrio San Felipe, donde un hombre fue sorprendido cuando ingresó de manera irregular a una empresa, hurtando 10 equipos móviles avaluados en 10 millones de pesos.

Gracias a la pronta reacción de la patrulla de vigilancia, que fue alertada por la comunidad, los uniformados hicieron presencia en el lugar, donde identificaron a esta persona y evidenciaron su actuar delictivo.

Posteriormente, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Es de anotar que presenta 19 anotaciones por los delitos de homicidio, hurto calificado, lesiones personales, daño en bien ajeno, violación de habitación ajena y porte de armas de fuego.

En lo corrido del año 2025, se ha logrado una reducción del 21% en el delito de hurto a celulares, con 7.944 casos menos que el año anterior. Por otra parte, se destaca la recuperación de 4.109 equipos móviles.