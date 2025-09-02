Uniformados de la Estación de Policía Los Mártires, capturó en flagrancia a un ciudadano señalado de apoderarse de dinero perteneciente a una parroquia ubicada en el centro de la ciudad.

La comunidad parroquial retuvo al hombre, a quien le hallaron en su poder la suma de un millón quinientos cincuenta y un mil quinientos pesos ($1.551.500), presuntamente sustraídos de la parroquia.

Esta persona era allegada a la comunidad religiosa y habría aprovechado la confianza depositada en él para permanecer durante la noche en las instalaciones, con el propósito de apropiarse del dinero correspondiente a los diezmos. La situación fue advertida gracias a la alerta de un monaguillo, lo que permitió la oportuna reacción de la Policía.

El capturado dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por el delito de hurto.