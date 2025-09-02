Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Uniformados de la Estación de Policía Los Mártires, capturó en flagrancia a un ciudadano señalado de apoderarse de dinero perteneciente a una parroquia ubicada en el centro de la ciudad.

La comunidad parroquial retuvo al hombre, a quien le hallaron en su poder la suma de un millón quinientos cincuenta y un mil quinientos pesos ($1.551.500), presuntamente sustraídos de la parroquia.

Esta persona era allegada a la comunidad religiosa y habría aprovechado la confianza depositada en él para permanecer durante la noche en las instalaciones, con el propósito de apropiarse del dinero correspondiente a los diezmos. La situación fue advertida gracias a la alerta de un monaguillo, lo que permitió la oportuna reacción de la Policía.

El capturado dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por el delito de hurto.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Capturan a alias el ‘Paisa’ en rural de Nariño

| Confidencial Noticias | ,
Tropas del Ejército Nacional capturaron en flagrancia a alias el Paisa, presunto coordinador logístico de los grupos armados Franco Benavides y Urías Rendón en zona rural del municipio de Magüí Payán, Nariño. El Batallón de Despliegue Rápido N.° 2,…
Siga leyendo

Efraín Cepeda también quiere ser presidente de la república

| Confidencial Noticias | ,
El senador y dos veces presidente del Senado, Efraín Cepeda, confirmó su aspiración a la presidencia de la república por el Partido Conservador. Cepeda participará a nombre de su colectividad en la encuesta en el mes de diciembre en donde estarán los…
Siga leyendo

Esto habló Francia Márquez con el primer ministro de Madagascar

| Confidencial Noticias | , ,
En el marco de la tercera visita oficial del Gobierno colombiano al continente africano, la vicepresidenta Francia Elena Márquez Mina sostuvo este viernes un encuentro de alto nivel con el primer ministro de Madagascar, Christian Louis Ntsay, con el objetivo…
Siga leyendo

Las ideas de Mauricio Lizcano para reorganizar el sistema de salud en Colombia

| Confidencial Noticias | ,
El precandidato presidencial, Mauricio Lizcano, presentó su propuesta para reorganizar el sistema de salud, con el objetivo de ajustar la oferta a la capacidad real del país y dar previsibilidad a los usuarios. “Hoy el sistema de salud promete más de lo…
Siga leyendo

Juez ordena a Gustavo Petro rectificar afirmaciones que hizo contra el fiscal Mario Burgos

| Confidencial Noticias | ,
El Juzgado 54 Administrativo de Bogotá al fallar una tutela dio la orden al presidente de la república, Gustavo Petro, rectificar sus afirmaciones en contra del fiscal Mario Burgos. El primer mandatario hizo varias declaraciones en las que señala a Burgos…
Siga leyendo