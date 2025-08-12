Ir al contenido principal

Confidencial Noticias 2025

Uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá capturaron a un joven de 19 años, quien agredió a su compañera sentimental frente a su hijo de seis meses en el barrio Cerro Norte, donde los policías atendieron un llamado de la comunidad sobre la calle 160 C, donde reportaron una agresión hacia una mujer dentro de una vivienda por parte de su pareja.

De inmediato, la zona de atención llegó al lugar y fueron abordados por una ciudadana, quien confirmó que su acompañante la habría agredido físicamente, evidenciando algunos signos de violencia en su cuerpo.

Gracias a la oportuna reacción de la patrulla, resguardaron la seguridad e integridad de la víctima. El hombre fue puesto a disposición de la autoridad competente por el delito de Violencia Intrafamiliar y un juez de la república dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

